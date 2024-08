Madagascar: Coopération - Les entreprises japonaises à la recherche de partenariats

Les entreprises japonaises envisagent d'élargir leurs activités sur le continent africain. Le TICAD 9 offrira une plateforme idéale pour favoriser les échanges entre les gouvernements et les entreprises africains, et leurs homologues japonais.

L'AFRIQUE offre des opportunités d'affaires considérables. Les entreprises japonaises prévoient de renforcer leurs partenariats avec le secteur privé et les entreprises africaines. La prochaine Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 9), qui se tiendra à Yokohama en août 2025 sera une opportunité majeure pour faciliter les échanges entre les pouvoirs publics et les entreprises africaines et leurs homologues japonais.

Mardi, lors d'une conférence de presse en ligne organisée par le ministère des Affaires étrangères japonais, les journalistes ont aussi voulu savoir l'intérêt que la coopération entre les secteurs privés japonais et africains pourrait induire pour les pays africains, notamment la Grande Île. «Les sociétés japonaises se sont de plus en plus familiarisées avec les entreprises africaines. Le gouvernement japonais fait des efforts pour inciter le secteur privé du Japon à investir. Des partenariats ont été noués avec beaucoup de groupements du secteur privé de plusieurs pays depuis quelques années. Des mémorandums d'entente ont aussi été signés avec les gouvernements», explique un responsable du ministère des Affaires étrangères japonais.

Lors de ce sommet, les start-ups seront aux premières loges pour discuter business et réseautage. Plus d'une vingtaine de start-ups seront présentes à cet événement, dont presque la moitié sont issues de pays africains.

Importance

La Grande Île figure parmi les partenaires économiques importants du Japon en Afrique. Le projet Ambatovy, mené par la Société Minière de Madagascar, dont une entreprise japonaise est le principal actionnaire, figure parmi les plus grands projets d'investissement de société japonaise en Afrique.

Yoko Kamikawa, ministre des Affaires étrangères du Japon, de passage dans la Grande île lors de sa tournée en Afrique, avait justement souligné l'importance de cet investissement dans les relations économiques entre les deux pays. «Je suis pleinement consciente que Madagascar, riche en ressources minérales, s'efforce d'utiliser efficacement ces ressources. Cela signifie que Madagascar représente également un partenaire important du Japon en termes de sécurité économique [...] Ce projet est non seulement important pour le Japon, mais il contribue à l'économie malgache avec la création d'environ neuf mille emplois», avait confié à L'Express la cheffe de la diplomatie japonaise en avril.