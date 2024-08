Afrique de l'Est: Festival Temps Fort Danse - La Réunion et Maurice à l'honneur

Dans le cadre du festival Temps Fort Danse à l'IFM, les danseurs réunionnais et mauriciens se produiront aux côtés du groupe Disaraga de Saraela Ramparany pour présenter "La Peau".

À L'OCCASION de la deuxième édition du festival Temps Fort Danse, du 28 août au 14 septembre, l'IFM Analakely accueillera des danseurs venus de l'île Maurice et de La Réunion le 31 août. La compagnie Mi Danse La Réunion, menée par Dominique Marceau, et les danseurs Samuel et Mathieu Joseph de Maurice rejoindront la scène malgache aux côtés de la Compagnie Disaraga pour présenter leur oeuvre intitulée "La Peau".

Cette chorégraphie, créée par Dominique Marceau, est bien plus qu'un simple spectacle ; c'est le fruit d'un échange artistique profond entre les îles de l'océan Indien. « Après notre voyage à La Réunion, où nous avons partagé la richesse de la danse traditionnelle malgache en dansant ensemble "La Peau", c'est maintenant à leur tour de nous honorer avec "La Peau" dans le pays. Nous allons danser ensemble, en harmonie, pour montrer la beauté de nos similitudes », confie SaraelaRamparany, fondateur du groupe Disaraga.

Dominique Marceau est arrivé à Madagascar depuis le 10 août, tandis que les danseurs mauriciens ont rejoint le groupe le 19 août, tous hébergés au K'oloDisaraga.

Plateforme d'échange

"Actuellement, nous sommes en pleine répétition. L'adrénaline monte à mesure que le jour J approche. Avec l'appui d'un technicien lumière mauricien, nous promettons un spectacle époustouflant lors de ce festival", ajoute SaraelaRamparany avec enthousiasme. Le spectacle "La Peau", d'une durée de 40 minutes, met en lumière les similitudes culturelles entre La Réunion, Maurice et Madagascar, non seulement à travers la symbolique de la couleur de la peau, mais aussi sur le plan artistique. La composition musicale de Mathieu Joseph de Maurice enrobe cette oeuvre d'une atmosphère envoûtante.

Déjà présenté à La Réunion en juin, ce spectacle promet de captiver le public malgache. En marge de cette représentation, six autres compagnies locales se produiront également sur la scène de l'IFM, avec des spectacles tels que "Métier" de la Compagnie DihyLavitra et "Diavolana" de Jarim's Compagny, entre autres.

Le festival Temps Fort Danse s'annonce comme une véritable plateforme d'échange et de partage, où les professionnels de la danse contemporaine et urbaine se rencontreront et se confronteront, offrant ainsi au public une immersion unique dans cet art vivant.