Tunisie: CAB - L'embarras du choix !

L'effectif du CAB s'est bien étoffé à l'intersaison. À l'entraîneur de s'en servir à bon escient.

Depuis de nombreuses années maintenant, le CAB n'a jamais préparé une nouvelle saison avec un effectif aussi riche ! En effet, le groupe s'est vu renforcé par un certain nombre de recrues, dont on ne dit que du bien jusqu'ici. Certes, il faudra un peu de temps pour que les automatismes se mettent en place. Mais le report, une nouvelle fois, de la date du démarrage de la compétition donnera l'occasion à tous les nouveaux arrivants de s'intégrer et dans la foulée d'assimiler plus facilement le système mis en place par le staff technique.

Tout ce beau monde permettra au coach Imed Ben Younes de choisir les joueurs les plus méritants sur le double plan physique et technique pour former une équipe compétitive. Les stages de Aïn Draham et les matches amicaux lui ont déjà donné une idée globale sur la valeur intrinsèque de l'ensemble «jaune et noir». C'est ainsi que la formation cabiste a commencé à se dessiner. Le dernier test amical contre la JSO, le week-end passé, est une petite répétition de ce que sera le onze de départ du nouvel exercice. L'entraîneur Imed Ben Younes a aligné à cette occasion la formation suivante: Krir-Guessmi-Aymen Amri-Seydi-Doukali-Bouallegui-Konte-Fellahi-Mideni-Ahmed Amri et Balbouz. Le score de parité 2-2 ne reflète aucunement la physionomie du match et ne peut être non plus considéré comme un indicateur fiable pour juger de l'état de santé du CAB.

Outre les nombreux changements effectués en seconde période de jeu, on a remarqué l'absence de Rayen Rhimi, M. Amine Allalah et Omar Allouche, tous trois appelés en Équipe de Tunisie des moins de 20 ans en vue de préparer la Coupe d'Afrique des Nations. À la lumière de toutes ces données, le CAB constitue désormais un projet d'équipe à fière allure... Toutefois, une question s'impose d'elle-même après le transfert de Taieb Ben Zitoun à Al Hilal du Soudan : le compartiment offensif saura-t-il faire oublier son buteur ?

Les abonnements sont disponibles

L'administration du Club a mis, depuis le 16 août, à la disposition des supporters les cartes d'abonnement pour la saison 2024-2025. Ils sont disponibles au magasin CAB store, chez «Hachani Com Plus» et au site guichet.tn https: //CAB.guichet.tn aux tarifs suivants :

Virage : 80 dt

Pelouse : 120 dt

Gradins : 350 dt

Tribunes : 1.500 dt

Aux moins de 18 ans, il leur est possible également de se procurer des abonnements, mais à la condition d'être accompagnés d'un parent.

Yesser Hassan Ibrahim à Bizerte

Le directeur exécutif d'Al Hilal S.C., M. Yesser Hassan Ibrahim, a fait une visite à Bizerte et s'est rendu au Stade 15-octobre pour remercier le président du CAB, Samir Yaâcoub, pour avoir facilité le transfert du buteur du championnat 2023-2024, Taieb Ben Zitoun. M. Ibrahim a indiqué que le contrat avec ledit joueur est d'une durée de 3 ans et qu'il espérait renforcer, avec l'enrôlement de Ben Zitoun, le compartiment offensif de son équipe.

Al Hilal compte, cette fois-ci, aller au- delà de la qualification en phase de groupe !