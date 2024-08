Tunisie: EST / Il a fait couler beaucoup d'encre, ces dernières semaines Rodrigues - 'J'y suis, j'y reste'

Il s'est exprimé, certes, tardivement, mais il a dissipé tous les doutes quant à son avenir au sein du club : Rodrigo Rodrigues poursuit l'aventure sous les couleurs "sang et or".

Il a suffi qu'il s'exprime pendant 2'47" pour clarifier sa situation au sein du club. Rodrigo Rodrigues s'est exprimé sur Taraji+, une interview mise en ligne hier matin sur la page officielle Facebook du club. Certes, Rodrigues s'est expliqué tardivement. Mais ne vaut-il pas mieux tard que jamais ? D'autant que le joueur semble, si on se réfère à ses dires, qu'il n'était pas dans le moule ces dernières semaines et, en conséquence, ne pouvait pas parler. Peut-être que lui-même ne savait pas finalement ce qu'il voulait.

Ce qui est sûr, c'est que le joueur poursuit l'aventure sous les couleurs "sang et or". Selon une source officielle, l'Espérance tient à son joueur qui sera une partie intégrante du projet sportif de la nouvelle saison. "Il n'est pas question que l'Espérance cède Rodrigues", nous a confié notre source.

"Nous nous sentons bien en Tunisie"

Sur les réseaux sociaux, c'est devenu une évidence, ces dernières semaines, la raison qui pousserait le Brésilien à quitter le club : sa femme ne veut pas vivre en Tunisie. Rodrigo Rodrigues nie en bloc : "Tout ce qui s'est dit et rapporté sur les réseaux sociaux est faux. Ma famille et moi, nous nous sentons bien en Tunisie et à l'Espérance de Tunis. Je suis, d'ailleurs, reconnaissant au public "sang et or" qui me donne la chair de poule à chaque fois qu'il chante et scande mon nom sur les gradins."

Rodrigues explique, sans entrer dans les détails, les raisons qui l'ont amené à rentrer tardivement : "La dernière période, j'ai connu des problèmes personnels que peut traverser monsieur tout le monde. En conséquence, je suis revenu tardivement en Tunisie", explique-t-il avant d'affirmer : "Tout ça est derrière moi et je suis revenu après avoir réglé tous mes problèmes. Je suis allé au stage de Tabarka, mais malheureusement je me suis blessé."

Six semaines de convalescence

L'EST a communiqué sur l'état de santé de son attaquant. Il souffre d'une déchirure musculaire qui nécessite six semaines de convalescence. Rodrigues ratera, de surcroît, l'entame de la saison, mais il promet de se rattraper : "Actuellement, je suis en convalescence sous la supervision du staff médical. J'espère dépasser ce malentendu avec le public "sang et or". Je suis footballeur professionnel. Je suis venu ici pour aider et travailler sérieusement. Je ne vais pas lésiner sur l'effort et promets de me battre sur le terrain pour porter d'autres titres et amener de la joie à tous les Espérantistes".

Rodrigo Rodrigues, voilà un cas de résolu. Un cas clarifié, même avec du retard. Il a suffi que le club communique à son sujet, que l'intéressé lui-même s'exprime sur les canaux officiels de l'Espérance pour que les choses se clarifient. A rappeler que le contrat qui lie Rodrigues à l'Espérance court jusqu'au 30 juin 2026.