Sénégal: Couacs notés lors du convoiement des fidèles au Magal - La direction de DDD rassure les voyageurs

La direction générale de la société Dakar Dem Dik engagée dans le convoiement des fidèles au Grand Magal de Touba a tenu à rassurer les pèlerins qui ont vivement exprimé leur colère face aux couacs notés lors des départs, ce mercredi, matin.

Au site de Colobane, où il a été noté une très grande affluence, cause de ces difficultés, Mamadou Sileye Hane, directeur de l'amélioration à DDD qui tout en expliquant comprenant l'impatience des voyageurs, a assuré que l'ambition de DDD, c'est de permettre au maximum de personnes de passer à partir de nos sites.

En prélude du Grand Magal de Touba, prévu ce vendredi 23 août, la société nationale de transport Dakar Dem Dikk, a répondu à l'appel des autorités religieuses et étatiques en procédant ce mercredi 21 août à l'organisation des départs pour la ville Sainte de Touba à travers quatre sites pour assurer la proximité. Toutefois, l'organisation, ces départs a été la plus décriée de la part des voyageurs qui se disent être laissés à eux seuls.

Ces derniers reprochent à la société de transport ne pas prendre les mesures idoines pour leur permettre de payer les tickets dans de très bonnes conditions. Pour eux, c'est ce manque d'organisation qui est à l'origine de ce désordre qui constaté au site de départ de Colobane. De son côté, direction de Dakar Dem Dikk, a lui fait une lecture autre que celle des plaignants.

« Nous savons tous que la demande de transport au niveau de Touba, il n'y a personne qui peut l'a satisfaire, mais nous, le choix que nous avons fait, c'est de mettre un système avec des techniques de régulation pour mettre à disposition progressivement sur deux jours pour permettre aux pèlerins de rejoindre la ville sainte de Touba », a expliqué Mamadou Sileye Hanne, directeur de l'amélioration à Dakar Dem Dikk (DDD)

Par contre, a-t-il fait savoir, « Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde veut partir en même temps. Ce n'est pas possible. C'est des départs qui sont organisés sur deux jours sur toute la journée d'aujourd'hui, qui peuvent à l'exploitation de mettre en oeuvre les process pour permettre de mettre à disposition des véhicules progressivement. »

Mamadou Sileye Hanne avoue avoir compris l'impatience des populations, en revanche, il déplore certains comportements notés ce matin. A en croire au directeur de l'amélioration à DDD, « Il y a eu des Sénégalais qui ont passé par les fenêtres parce qu'ils avaient l'appréhension d'être laissés au niveau de Dakar », déplore-t-il.

Toutefois, il rassure quant à l'obtention de l'ambition affichée par la société qui en sens a bénéficié de l'appui du gouvernement. Et d'indiquer : « Nous, notre ambition est très claire « on a mis en place un dispositif. On a été accompagné par les autorités pour permettre au maximum de personnes de passer à partir de nos sites. »

« Maintenant, les couacs, c'est normal à chaque fois qu'il y a une demande comme ça, mais avec la patience et avec une meilleure organisation on est en train de résorber la demande. On a toute la journée d'aujourd'hui et toute la journée de demain pour organiser le maximum de départs possibles », a-t-il rassuré.

Il faut rappeler que les différents sites prévus pour le convoiement des pèlerins sont en entre autres, Colobane, Yoff, Arrêt national pour la Banlieue et Rufisque.