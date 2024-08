Sénégal: Kolda - Le gouverneur souligne l'urgence de mettre en place un dispositif de maintenance des ouvrages hydrauliques

Kolda — Le gouverneur de Kolda (sud), Saer Ndaw, a souligné, mercredi, l'urgence de mettre en place un dispositif de maintenance des ouvrages hydrauliques, faisant allusion aux forages et châteaux d'eau, afin d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable dans la région.

"Nous devons améliorer les conditions d'accès à l'eau potable et mettre en place un dispositif pour assurer la maintenance des ouvrages hydrauliques, notamment les forages et châteaux d'eau", a-t-il déclaré, mercredi, en marge d'un comité régional de développement (CRD) consacré aux problématiques de l'hydraulique et de l'assainissement.

L'autorité administrative locale a profité de cette occasion pour plaider en faveur de l'accélération de la fonctionnalité de certains ouvrages hydrauliques et la mise en oeuvre d'un plan directeur d'assainissement afin de renforcer la gouvernance dans ces secteurs.

"Il y a urgence à renforcer la gouvernance dans ces secteurs essentiels de l'hydraulique et de l'assainissement, et à mettre en oeuvre des plans directeurs d'assainissement pertinents, adaptés aux réalités locales, en vue de garantir un assainissement généralisé et durable", a exhorté le gouverneur.

Il a en outre insisté sur l'importance de doter la région de Kolda d'une logistique permettant de prendre en charge certaines réparations majeures des infrastructures hydrauliques.

M. Ndaw a toutefois exprimé son inquiétude face aux comportements "irresponsables" de certains qui, à travers leurs actes, compromettent le bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement. Il a appelé à cet effet les populations locales à prendre soin des infrastructures et à préserver le bien public.

Dans son intervention, le gouverneur de Kolda a rappelé les trois ateliers organisés sous la direction des préfets, avec comme objectif de proposer des solutions pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région.

"Les propositions faites feront l'objet d'une validation au niveau national afin d'avoir un plan d'actions qui contribuera à l'amélioration des conditions d'assainissement et d'accès à l'eau potable", a dit le gouverneur.