Le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) mobilise des personnalités influentes pour détourner l'attention des Camerounais des vrais problèmes du pays. Parmi ces figures, on retrouve Samuel Eto'o Fils, le ministre des Sports Mouelle Kombi, et l'ancien gardien de but Joseph Antoine Bell. Tous trois sont engagés dans une stratégie visant à déplacer le débat public vers des questions moins cruciales.

La dernière diversion concerne le choix du stade pour la rencontre Cameroun vs Namibie. Entre le stade Japoma à Douala et le stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, le débat est lancé, suscitant de vives discussions parmi les supporters et les observateurs du football camerounais. Cette polémique, bien que passionnante pour les amateurs de sport, masque les enjeux plus sérieux auxquels le pays est confronté.

Cette stratégie de diversion, orchestrée par le RDPC, soulève des questions sur la priorité donnée aux questions sportives par rapport aux défis sociaux et économiques que le Cameroun doit relever. Pendant que l'attention du public est focalisée sur le football et le choix du stade, les vrais problèmes du quotidien passent au second plan.

Ce n'est pas la première fois que de telles tactiques sont utilisées pour détourner l'attention du peuple camerounais. Le recours à des figures populaires comme Eto'o, Bell, et Mouelle Kombi est un moyen efficace pour occuper l'espace médiatique et public. Mais il est crucial que les citoyens restent vigilants et ne perdent pas de vue les vrais enjeux.