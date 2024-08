Sénégal: Ziguinchor - Plus de 73% de la population bénéficient d'un accès amélioré à l'eau

Ziguinchor — Plus de 73% des habitants de la région de Ziguinchor (sud) bénéficient d'un accès amélioré à l'eau et près de 5% pratiquent la défécation à l'air libre, a déclaré mercredi la directrice de l'Hydraulique, Ndèye Abibatou Lo.

"Selon le recensement de l'ANSD, en 2023, 73,4% de la population de la région de Ziguinchor ont un accès amélioré à l'eau et 69,90% aux services d'assainissement. Cependant, 4,90% pratiquent toujours la défécation à l'air libre", a-t-elle cité.

Ndèye Abibatou Lo s'exprimait en marge d'un comité régional de développement (CRD) organisé pour recueillir l'ensemble des préoccupations et suggestions des acteurs régionaux, afin de renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité des interventions dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement.

Le CRD a été présidé par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue.

"L'objectif de la rencontre est de renforcer la synergie entre les acteurs locaux afin de proposer des solutions innovantes et durables pour relever les défis liés à l'accès à l'eau et à la problématique de l'assainissement dans la région de Ziguinchor", a-t-elle expliqué.

"Cette rencontre, permettra également d'identifier les problématiques spécifiques à Ziguinchor, d'analyser les défis auxquels les populations sont confrontées et formuler des solutions adaptées à la réalité locale", a-t-elle ajouté.

"Nous devons continuer à travailler ensemble pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement en ciblant particulièrement les ménages les plus vulnérables. C'est une condition essentielle pour assurer le bien-être et la santé de tous les habitants de Ziguinchor", a appelé Ndeye Abibatou Lo.

Elle a rappelé que "la région de Ziguinchor a de multiples atouts, mais est confrontée à des défis complexes dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement".

"La région de Ziguinchor, située au coeur de la Casamance, bénéficie de ressources naturelles abondantes, mais l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement y reste un défi crucial", a-t-elle encore relevé.

Mme Lo a en outre pointé les "inégalités persistantes" auxquelles les zones urbaines et rurales de la région sont confrontées. Selon elle "il est alarmant de constater que même dans cette région urbaine, une part importante des ménages dépendent encore de sources non améliorées à l'eau".

Elle a ainsi encouragé la tutelle à renforcer les efforts afin que Ziguinchor atteigne l'accès universel à l'eau.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, a salué la présence à cette rencontre d'autorités administratives et territoriales de services déconcentrés, d'organisations de la société civile impliquées dans la gestion de l'eau et de l'assainissement.

Les questions liées à l'hydraulique et à l'assainissement, la lutte contre les inondations, la gestion optimale des eaux usées et des déchets, notamment constituent une "préoccupation majeure" pour la région, a-t-il rappelé, insistant sur le but visé par les pouvoirs publics à travers l'organisation de ce CRD.

"L'atelier a pour but de recueillir l'ensemble des préoccupations et suggestions des acteurs régionaux en vue de renforcer et d'améliorer l'efficacité des interventions de l'État dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement", a-t-il précisé.

Il a indiqué qu'un document sera élaboré, à l'issue de ces échanges, pour contribuer dans la stratégie nationale de l'hydraulique et de l'assainissement.

Des délégataires de service public (DSP), des partenaires sociaux, du secteur privé de l'eau et de l'assainissement, des universitaires et experts techniques, des partenaires techniques et financiers, entre autres, y ont également pris part.