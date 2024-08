Sénégal: Cheikh Thioro Mbacké, une figure politique et religieuse

Le député Cheikh Thioro Mbacké, petit-fils de Serigne Cheikh Absa Mbacké, frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), est à la fois une figure politique et religieuse.

Résidant à Touba Ndindy, une localité fondée par le deuxième Khalife général des mourides, Cheikh Thioro Mbacké revendique avec fierté son appartenance à la famille Mbacké.

"Je suis Mbacké de père et de mère. Je peux me proclamer comme étant un Mbacké-Mbacké de souche. Je suis né à Touba, plus précisément au marché Ocass, dans la localité de Touba mosquée", confesse-t-il dans l'émission "Portrait" sur APSTV.

Petit-fils de Serigne Cheikh Absa Mbacké, frère cadet du fondateur du mouridisme, Cheikh Thioro Mbacké a certainement très tôt compris que faire de la politique, n'est rien d'autre que "l'art de bien gérer la cité".

"Je n'ai jamais cru que j'aurais cette célébrité parce que je n'ai jamais pensé faire de la politique dans ma vie. Je ne vais pas dire que cela ne m'intéressait pas, mais je ne voulais pas la pratiquer comme certains le font", se justifie-t-il.

Très à l'aise dans sa tunique blanche traditionnelle, Cheikh Thioro Mbacké garde toujours de bons souvenirs de l'admiration que les populations de Touba ont toujours eue à l'égard de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade (2000-2012).

"Ceux qui sont nés à Touba et qui connaissent bien cette ville savent qu'Abdoulaye Wade avait conquis ce terroir politiquement. Nos parents étaient de vrais militants du Pape du +Sopi+", tient-il à rappeler.

Il souligne que les jeunes disciples mourides sont aussi témoins de l'affection que Serigne Saliou Mbacké, 5e Khalife général des mourides, de 1990 à 2007, avait pour l'ancien président Abdoulaye Wade.

Un engagement au service de la nation

En 2017, Cheikh Thioro Mbacké décide de s'engager politiquement au sein de PASTEF, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, la formation politique dirigée par Ousmane Sonko.

"Si on n'a décidé de s'engager sur le terrain politique, c'est parce qu'on a vu un leader qui incarne des idées et des valeurs qui nous conviennent. Et ce leader-là a créé un parti auquel on a adhéré", explique le député.

Le natif de Touba revendique une adhésion assumée au parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), après avoir à l'époque reçu à Touba une délégation de cette formation politique conduite par son président Ousmane Sonko. Une prise importante pour ce parti à une époque où Cheikh Thioro Mbacké était considéré comme un "wadiste"

Porte-étendard du "Projet" à Touba

Dans la cité religieuse, Cheikh Thioro Mbacké semble être déterminé à porter haut le "Projet" initié par PASTEF, dans un milieu particulier et surtout dans un contexte loin d'être favorable.

"Je n'ai jamais douté de mon engagement dans le parti PASTEF et j'étais optimiste quant au fait que les choses allaient bien se passer. Je me réjouis aujourd'hui qu'à Touba beaucoup s'intéressent à la politique grâce à notre engagement", se félicite le jeune marabout, le visant souriant.

De l'avis de Cheikh Thioro Mbacké, ce n'est pas facile de s'engager politiquement à Touba. "Il faut être courageux pour ne pas abandonner parce que tu reçois parfois des menaces et autres formes d'intimidation", confesse le jeune marabout.

Bien que ce chemin soit parsemé d'embûches, Cheikh Thioro Mbacké dit s'inspirer également du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, un modèle par excellence de résistant pacifique.

"Quand tu prends le Cheikh comme modèle, tu ne vas jamais reculer. La preuve, son départ en exil au Gabon (1895-1902) est célébré chaque année. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Le chemin a été long et parsemé d'embûches, mais il fallait être persévérant", explique-t-il.

Il rappelle que Cheikh Ahmadou Bamba a travaillé pour le Sénégal mais également pour toute l'Afrique, car, selon lui, il était le serviteur privilégié du Prophète Mohamed (PSL).

Aujourd'hui, plus que jamais, le "jeune" marabout semble être animé par le "sentiment du devoir accompli".

"Je suis animé par un sentiment de fierté de faire partie de ceux qui ont porté ce Projet pour qu'il accède au pouvoir", se félicite celui qui est par ailleurs le coordonnateur du parti au pouvoir à Touba, rappelant ainsi que Dieu est le maître du destin.

Très attaché à sa ville natale, Cheikh Thioro Mbacké souhaite que la question de l'accès à l'eau potable soit définitivement réglée.

"Si le président Bassirou Diomaye Faye arrive à régler la problématique de l'accès à l'eau potable à Touba, je suis persuadé qu'il va réussir sa mission d'ici et dans l'au-delà", soutient-il.

S'il y aujourd'hui une chose que Cheikh Thioro Mbacké déteste le plus au Sénégal, c'est certainement la calomnie, surtout via les réseaux sociaux. Il invite ainsi le président de la République à prendre des mesures fermes par rapport à ce phénomène.

Réputé être très proche du tandem Diomaye-Sonko, Cheikh Thioro Mbacké, en bon patriote, magnifie la stabilité qui règne actuellement au Sénégal, pays de la Téranga (hospitalité en wolof).

"J'adore la stabilité et l'unité qui règnent actuellement dans ce pays. Que cette paix continue d'y régner. PASTEF est un parti qui s'ouvre à tout le monde et à toutes les obédiences", dit-il.

Aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, Cheikh Thioro Mbacké se décrit comme étant la "porte d'entrée" des nouvelles autorités dans la cité religieuse. Le temps certainement de garder cette proximité avec les populations de la ville de Touba.