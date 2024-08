Kenya: Visa soutient la startup kenyane Workpay, spécialisée dans les ressources humaines et les salaires, par un tour de table de 5 millions de dollars

La startup kenyane Workpay, spécialisée dans les ressources humaines et les salaires, obtient un financement de série A de 5 millions de dollars, mené par Norrsken22, Visa, Y Combinator et Saviu Ventures.

Le cycle de financement de Workpay totalise près de 10 millions de dollars depuis 2019, soutenant l'expansion des services financiers, les outils de performance de l'IA et la croissance de la main-d'oeuvre.

L'entreprise vise à renforcer sa présence dans le secteur africain des technologies des ressources humaines grâce à des investissements financiers stratégiques et à des améliorations technologiques.

La startup kényane de RH et de paie Workpay a obtenu un financement de série A de 5 millions de dollars, mené par la société panafricaine de capital-risque Norrsken22.

La levée a également vu la participation de Visa et d'investisseurs existants tels que Y Combinator et Saviu Ventures, et porte le total des fonds levés par Workpay à près de 10 millions de dollars depuis sa création en 2019.

La société prévoit d'utiliser les fonds pour développer ses offres de services financiers, améliorer ses outils de gestion de la performance avec l'IA et augmenter ses effectifs, renforçant ainsi sa position dans l'espace HR tech en Afrique.

Points clés à retenir

La gestion des salaires en Afrique présente des défis uniques en raison de la diversité des réglementations, de l'essor du travail à distance et hybride, et de la dépendance d'environ 80 % des petites et moyennes entreprises à l'égard d'outils obsolètes tels qu'Excel et Google Sheets. Ces entreprises ont souvent du mal à s'offrir ou à maintenir des systèmes de paie complexes, alors que les solutions tierces sur site offrent des fonctionnalités limitées, et que les plateformes mondiales comme Rippling et Gusto ne sont pas toujours bien adaptées au marché africain.

%

Des solutions locales, telles que Workpay, soutenue par YC, sont apparues comme des alternatives précieuses, offrant des systèmes de gestion de la paie adaptés, abordables et conviviaux qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises sur le continent. Cette orientation locale permet à des entreprises comme Workpay de prospérer, en fournissant des outils mieux adaptés aux complexités réglementaires et opérationnelles des entreprises africaines.