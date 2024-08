Congo-Kinshasa: Constant Mutamba - « J'ai donné des instructions pour qu'aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol »

Le ministre de la Justice et garde des sceaux, Constant Mutamba, a intimé l'ordre à tous les directeurs des prisons, d'appliquer strictement la loi sur le régime pénitentiaire et d'améliorer les conditions carcérales en RDC.

Il a réuni mercredi 21 août à Kinshasa, tous les responsables de ces institutions pénitentiaires et leur a donné des directives sur la bonne gestion des maisons carcérales sous leur gestion.

« J'ai donné instruction pour qu'aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et ça doit être clair. Puisque je sais quelle enveloppe l'Etat mettre à votre disposition. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctionnés. Parce qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la gestion de la République. Ne cherchez pas à salir votre cursus. Parce que je vais sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de détention », a recommandé Constant Mutamba.

Parmi les innovations de la nouvelle loi sur le régime pénitentiaire figure entre autres, l'instauration d'un régime de semi-liberté et de suspension ou de fractionnement de la peine, la mise en place d'une commission d'application des peines, l'instauration d'un mécanisme d'aménagement de l'application des peines ou encore la réglementation du placement en extérieur des détenus et le renforcement du dispositif de protection maternelle et infantile.

%

On note également parmi ces innovations , la nouvelle catégorisation des établissements pénitentiaires, l'obligation d'assurer la réinsertion sociale du détenu après l'expiration de sa peine et l'obligation de libérer sans délai, le détenu dont la détention n'a pas été prolongée par l'autorité compétente.

Ne pas intégrer la maffia

Le ministre de la Justice a interpellé les directeurs des prisons sur l'entretien d'une mafia entre eux et les magistrats, concernant les détentions dans les prisons.

« Le développement est une question de volonté et non de moyens. C'est tout comme l'éthique, ce n'est pas une question de moyens mais de volonté, de choix. On est mafieux non pas parce qu'on est moins payé ou sous payé, mais parce qu'on a intégré la mentalité de la maffia », a rappelé Constant Mutamba.

Après avoir visité les prisons centrales de Makala et militaire de Ndolo, et celle de Kisangani et le camp de détention de Luzumu, le ministre de la Justice ne veut plus voir les prisons manquer des vivres.

Il a insisté sur le fait que le Gouvernement dote les prisons des moyens conséquents pour améliorer les conditions carcérales et qu'il ne pourra plus tolérer que ces moyens soient détournés.