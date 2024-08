Congo-Brazzaville: Quibdó film festival 2024 - « Attente » en sélection officielle

Réalisé par la Congolaise Divana Cate Radiamick, « Attente » fait partie des films retenus dans la catégorie long métrage de l'édition 2024 du « Quibdó Africa film festival » qui se déroulera du 14 au 18 septembre, en Colombie.

Long métrage d'environ 1h 50 min sorti en 2020, « Attente » signe la maturité dans le septième art de la réalisatrice Divana Cate Radiamick. Cette fiction est l'histoire de Sandra, une jeune congolaise de la trentaine qui, suite au départ précipité de son fiancé en France pour une meilleure vie, fait le voeu de l'attendre contre vents et marées. Damnée à se battre contre ses parents, son entourage, la société, tous contre son choix, Sandra doit trouver une échappatoire.

Et pour se libérer de la pression, elle emménage dans une banlieue exposée à la pauvreté, à la violence et pleine d'autres surprises des quartiers défavorisés. Elle fera la rencontre de Ben, Rufin et grand-père qui, comme elle, sont chacun en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Sandra se verra embarquée dans un conflit ambigu sans issue.

Dans cette catégorie long métrage, « Attente » est en sélection officielle avec d'autres oeuvres, à l'instar de « Goodbye Julia » de Mohamed Kordofani ; « Hander the anging tree » de Perivi John Katjavivi ; « Esto se calentó » de Carlos Gabriel Vergara ; « Backstage » d'Afef Ben Mahmoud...

Cette sélection du film « Attente » au Quibdó Africa film festival 2024 fait suite à d'autres sélections dont bénéficie ce film depuis quelques temps, notamment au festival de cinéma des monts Kabyè au Togo ; une nomination aux Sotigui awards 2024, etc.

A propos du festival

La ville de Quibdó, en Colombie, accueillera du 14 au 18 septembre la sixième édition du Festival du film africain, un événement cinématographique majeur qui se tiendra sur le thème « Imaginer l'imaginaire ». Cette édition se veut une exploration de l'espace unique, convergent et dynamique du cinéma africain et de sa diaspora. En effet, au-delà des projections de films, ce festival ambitionne d'offrir aux participants une expérience culturelle complète comprenant des ateliers, des conférences et des expositions artistiques.

« C'est une odyssée qui traverse les royaumes de l'inconnu, voyage dans le temps, du passé au présent et dans le futur. Cet événement ne se limite pas à présenter des films ; il s'agit d'explorer un espace qui incarne à la fois la mémoire et la représentation, un espace qui nous invite à réfléchir à notre histoire et aux innombrables façons dont nous avons évolué. Le festival 2024 devra être une grande assemblée de cinéastes afro d'avant-garde, représentant un mouvement artistique et culturel dynamique qui réinvente avec audace de nouvelles identités en fusionnant art et fantaisie historique », ont indiqué les organisateurs.

Le concept de cinéma « afrodisruptif » sera donc au coeur de l'événement cette année. Comme le stipulent les organisateurs, ce genre est censé surprendre et défier, être puissant, percutant et troublant. « Il vise à perturber la tranquillité du statu quo, à le bouleverser et à le revigorer. Ce concept artistique révolutionnaire couvre 360 degrés et propose un réexamen critique et une réinterprétation des traditions et des récits africains », précisent-ils.