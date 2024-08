Congo-Brazzaville: Championnat national de rugby à 7 - Taureau et Stade brazzavillois disputent la finale chez les dames

La finale du championnat national de rugby à 7 des dames opposera, ce samedi, le Taureau au Stade brazzavillois.

Chez les messieurs, le Stade brazzavillois a remporté, le 17 août au stade annexe d'Alphonse- Massamba-Débat, la compétition en s'imposant devant le Taureau à la prolongation, 19-12 , par un essai de mort subite marqué par Alvine Mbemba.

La compétition organisée par la Fédération congolaise de rugby (Fécorug) s'est déroulée en trois étapes de deux tournois éliminatoires (Brazza et Ponton Seven). Les quatre premières équipes issues de ces éliminatoires ont été qualifiées pour la phase finale chez les messieurs et trois chez les dames.

La Fécorug que dirige Elbe Biscaye Bidié s'est félicitée de la participation des écoles de rugby et les centres de formation qui ont livré des matches de démonstration en marge de cette compétition. « Nous préparons les jeunes pour la relève de demain. Le but étant d'avoir une équipe jeune efficace devant participer aux prochains Jeux africains, aux Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal et aux Jeux olympiques de Los Angeles », a indiqué Aziz Vincent Niambi Malalou, directeur technique national (DTN).

La fédération croit en l'avenir du rugby congolais. Le projet ADO rugby 2024 qu'elle a mis en place grâce au soutien de la Solidarité olympique et World Rugby s'inscrit dans cet objectif : avoir une équipe nationale compétitive. Grâce à cette politique, plus de 600 enfants ont été formés et pratiquent le rugby dans les différentes localités du pays. Elle a, par ailleurs, sollicité l'accompagnement du ministère des Sports pour lui permettre de mener à bien ses activités.

« Le rugby congolais fait partie des sports qui ne reçoivent pas l'accompagnement du ministère des Sports. Nous souhaitons que la tutelle nous donne un coup de main à partir de la nouvelle olympiade pour organiser et vulgariser le rugby. Ce n'est pas facile avec les maigres moyens dont nous disposons. Déplacer les clubs qui viennent de l'extérieur, assurer leur prise en charge...c'est coûteux », a précisé le DTN. Il a souhaité que les clubs de Pointe-Noire qui ont occupé les dernières places dans cette compétition travaillent davantage pour venir à la hauteur des Brazzavillois dans le rugby à 7 qui est un sport olympique.