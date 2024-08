Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Le pays relance le programme « Tree »

Au cours d'un atelier organisé le 22 août à Brazzaville, le ministre en charge de la Formation qualifiante, Hugues Ngouélondélé, a officiellement relancé le programme de formation pour le renforcement et l'autonomisation économique de la population rurale, après plusieurs mois d'arrêt.

En présence des experts et partenaires, les activités du programme qui fusionne les services des ministères de la Formation qualifiante et de l'Agriculture ont été identifiées et présentées au cours de l'atelier de relance. Le programme « Tree » qui est une méthodologie de formation pour le renforcement et l'autonomisation économique de la population rurale vise à favoriser la création de revenu et le développement local, en mettant l'accent sur le rôle des compétences et des connaissances à partir de possibilités économiques et d'emploi décent.

Après son lancement en 2019 au Congo, ce programme a été suspendu à cause de la pandémie du coronavirus. Selon le directeur général de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Auxence Léonard Okombi, il va s'exécuter grâce à la contribution des partenaires internationaux et nationaux comme l'Organisation internationale du travail ou Owando pluriel.

Ses objectifs consistent à débattre, identifier et analyser les possibilités d'emploi, de création d'entreprise et d'activités créatrices de revenu. Il s'agira aussi de déterminer les besoins de formation des bénéficiaires, d'introduire les bénéficiaires ciblés dans le monde de l'emploi et de développer les entreprises et l'esprit d'entreprise tout en établissant des formations correspondantes.

Hugues Ngouélondélé a rappelé que le département ministériel dont il a la charge s'active à promouvoir des emplois décents tant en milieu urbain que rural.