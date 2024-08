Maroc: Ligue 1 - Le milieu offensif marocain Anass Zaroury rejoint le RC Lens

Après deux saisons en Angleterre, Anass Zaroury va poursuivre sa carrière en France. L'ailier marocain s'est engagé avec Lens, jeudi 22 août 2024. Il a paraphé un contrat de quatre saisons.

Des Clarets aux Sang-et-Or. Anass Zaroury en a fini avec son passage outre-Manche. C'est désormais dans le Pas-de-Calais qu'il va évoluer. Pressenti au RC Lens depuis plusieurs jours, le Marocain a franchi le pas en signant avec le club nordiste. Le Burnley FC, avec lequel il était sous contrat, a confirmé son transfert pour un montant resté secret. La presse sportive évoque une indemnité de 7 à 9 millions d'euros.

Le joueur de 23 ans a paraphé un bail courant jusqu'en 2028 avec Lens. Avec la Ligue 1, Anass Zaroury va découvrir son troisième pays, après la Belgique, où il est né et a fait ses premiers pas chez les pros à Lommel puis à Charleroi, et donc l'Angleterre. Pierre Dréossi, le directeur général lensois, se félicite de ce renfort qui a « tout pour réussir à Lens » :

« Anass est un offensif complet, pouvant évoluer à différents postes de l'attaque. Il est doté d'une grande qualité technique. Son profil de dynamiteur et son sens du but lui accordent la capacité d'initier et de conclure les actions. (...) Sa fraicheur, sa maturité ou encore sa faculté à parler plusieurs langues vont lui permettre de se fondre rapidement dans notre collectif. »

Un joueur à la relance

À Lens, Anass Zaroury va retrouver, dans le staff, certaines personnes déjà côtoyées à Charleroi. Celui qui porte le numéro 38 sort d'une dernière année en dents de scie en Angleterre. Sa première saison, en 2022-2023, fut une réussite. Sous les couleurs de Burnley, alors pensionnaire de Championship (la deuxième division anglaise), il fut dirigé par Vincent Kompany et brilla. Les Clarets terminèrent champion et lui disputa 44 rencontres toutes compétitions confondues, marquant 12 buts et donnant 6 passes décisives.

L'exercice 2023-2024 fut moins réussi. Expulsé dès la première journée de Championship contre Manchester City, Anass Zaroury fut peu utilisé à Burnley durant la première moitié de saison. En février dernier, il est allé retrouver du temps de jeu à Hull City, en prêt pour le reste de la saison en Championship.

Du côté des Sang et Or, où il va retrouver son compatriote Neil El Aynaoui (fils du tennisman Younès El Aynaoui), l'international marocain aux quatre capes arrive pour renforcer un secteur offensif qui en a besoin, surtout depuis qu'Elye Wahi s'en est allé à l'Olympique de Marseille. L'attaquant international uruguayen Martin Satriano, propriété de l'Inter Milan, devrait lui aussi s'engager sous peu.