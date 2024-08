Algérie: Présidentielle - La presse nationale dresse le bilan d'une semaine de campagne marquée par un débat serein et constructif

Alger — Les titres de la presse nationale de ce jeudi ont dressé le bilan d'une semaine de campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, marquée par un débat serein et constructif, ce qui est encourageant pour la suite de la campagne et l'avenir démocratique du pays.

Dans son commentaire sous le titre "La campagne va repartir de plus belle", le quotidien Horizons relève que "cela fait une semaine, jour pour jour, que les trois candidats à la Présidentielle et leurs soutiens respectifs ont entamé la campagne électorale, sillonnant le pays et animant des meetings et rencontres de proximité en vue de convaincre les électeurs de voter pour leur programme électoral".

Selon le même journal, "le Front des forces socialistes (FFS) se félicite d'avoir réussi l'entame de la campagne, après sept jours de mobilisation au niveau de huit wilayas du pays", au moment où le Mouvement de la société pour la paix (MSP) "a comptabilisé une centaine de rencontres de proximité à travers le territoire national depuis le début de la campagne".

Pour ce qui est des partis soutenant le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, Horizons note qu'ils continuent de mettre en exergue les acquis du premier mandat présidentiel et la nécessité de voter en sa faveur pour parachever les projets lancés dans divers secteurs.

La voie d'Algérie a écrit qu'au cours de cette première semaine, "les trois candidats ont montré leurs engagements envers une compétition équitable et transparente, offrant ainsi au peuple algérien un débat électoral serein et constructif".

La publication considère que "ce climat apaisé est un signe encourageant pour la suite de la campagne et l'avenir démocratique du pays", relevant "la grande satisfaction de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) quant au respect des principes d'équité dans la couverture médiatique de la campagne".

L'écho d'Algérie a constaté pour sa part, que "les thèmes liés à la jeunesse, le développement socioéconomique et le renforcement du front interne ont été au coeur de la campagne qui boucle sa première semaine".

Pour Le Soir d'Algérie, le candidat du FFS, M. Youcef Aouchiche "entame le second grand périple à partir de Chlef ce jeudi", après avoir observé une journée de repos mercredi, alors que le candidat du MSP, M. Abdelaali Hassani Cherif, se dit "satisfait de l'engouement populaire enregistré par sa formation politique".

Le journal note également que "de grosses cylindrées rejoignent le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune" pour qui la vitesse de croisière est atteinte, une semaine après le coup d'envoi de la campagne.

Le quotidien El Moudjahid s'est intéressé, quant à lui, à la "mobilisation de la communauté algérienne établie en France", soulignant que l'exemple donné par cette communauté souligne "l'importance d'une telle implication pour le succès du processus démocratique et le renforcement de la cohésion nationale".

De son côté, El Watan a abordé la campagne électorale sur la Toile, barrant ainsi sa Une par le titre "La campagne se joue aussi sur les réseaux sociaux".

Le journal a relevé que "l'outil numérique est le levier indispensable pour les candidats", publiant une interview d'un expert, lequel a estimé que "les réseaux sociaux constituent un outil complémentaire".

Le quotidien arabophone El Badil a estimé que "le rythme de la campagne s'accélère" pour les trois candidats et leurs représentants qui entament leur deuxième semaine dans un climat de sérénité et dans de bonnes conditions, relevant que le dénominateur commun des candidats dans leurs discours, "consiste à consolider le front interne, l'unité nationale et préserver la souveraineté du pays".

Le quotidien Echorouk Al Yawmi a souligné que les candidats s'efforcent de convaincre les électeurs par un discours persuasif et un débat fructueux à travers des meetings populaires et des rencontres de proximité.

Le journal Echaâb a qualifié la première semaine de la campagne de "compétition calme et démocratique", relevant que le rythme tend à s'accélérer de manière à ce que chaque candidat va faire valoir ses arguments pour convaincre les électeurs.

Le quotidien considère aussi que le débat initié par les candidats propulsera l'Algérie vers une nouvelle étape de "stabilité consolidée et de prospérité".

Le quotidien El-Khabar s'est intéressé à la campagne électorale à travers les sites web et les réseaux sociaux, estimant que les Algériens interagissent avec cette campagne virtuelle.