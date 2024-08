Sénégal: L'Institut du Coran et du Majalis, le 'coeur battant' du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim

Touba — L'Institut du Coran et le Majalis sont considérés comme le "coeur battant" du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'Éducation et la Formation (CCAK-EF), eu égard de la place que le fondateur du mouridisme avait accordée au livre sacré, a souligné son président, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké.

"L'Institut du Coran et le Majalis constituent les fondements ou comme le coeur même du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF)", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Insistant sur l'importance de l'Institut du Coran et du Majalis au sein du complexe, il a indiqué qu'ils représentent des piliers essentiels pour non seulement apprendre, mais aussi comprendre le Saint Coran, considéré comme "la base ultime de toute connaissance et de tout pouvoir".

Un parcours destiné à préparer les enfants sur le plan moral et spirituel

Selon Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, l'enseignement au sein du complexe commence par l'apprentissage du Coran, suivi du Majalis, une méthode structurée pour permettre aux enfants de maîtriser les écrits du livre sacré.

"Ce parcours éducatif est conçu pour préparer la jeunesse, en particulier les enfants, tant sur le plan spirituel que moral", a-t-il assuré.

Il a également salué l'évolution de l'apprentissage coranique, soulignant la rapidité avec laquelle les apprenants de l'institut maîtrisent aujourd'hui le livre saint de l'islam.

"(...) on m'a présenté un enfant talibé qui, en moins d'une année, a réussi à mémoriser 25 +hizb+ sur les 60 que compte le Coran. Parmi ces enfants talibés, certains parviennent même à mémoriser complètement le Coran en deux ou trois ans", a-t-il fait savoir avec le sourire.

Serigne Ahmadou Badawi Mbacké a reconnu qu'il s'agit d'une prouesse extraordinaire, comparée aux générations précédentes, qui mettaient plusieurs années pour maîtriser le Coran.

Le président du CCAK-EF a également rappelé que, malgré ces progrès dans les méthodes d'enseignement, la dimension spirituelle de l'éducation coranique reste immuable.

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, avec ses 800 élèves inscrits à l'Institut du Coran et un nombre similaire au Majalis, continue de jouer un rôle fondamental dans l'éducation spirituelle et morale des jeunes.

Serigne Ahmadou Badawi Mbacké précise que l'Institut du Coran et le Majalis sont des lieux où les élèves apprennent non seulement les connaissances religieuses, mais aussi les valeurs morales et éthiques de l'islam.

Il a insisté sur le fait que ces institutions visent à former des individus capables de porter et de transmettre les valeurs islamiques aux générations futures.

De même, a t-il dit, les apprenants ont la possibilité d'être des cadres supérieurs dans plusieurs secteurs d'activités grâce aux offres de formation diverses et variées du complexe universitaire.

"Le cadre d'apprentissage et la prise en charge des apprenants favorisent un épanouissement spirituel, tout en permettant aux élèves de s'inspirer de la vie et l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba", s'est réjoui le président du complexe.

L'admission au Majalis répond à plusieurs critères, notamment la mémorisation parfaite du Coran. Les diplômés reçoivent une formation en sciences islamiques, avec des débouchés vers des études supérieures, notamment à l'UFR des Études Islamiques et Arabes, ainsi qu'une spécialisation en finances islamiques.

Le programme du Majalis au CCAK-EF se déroule en trois cycles de trois ans, permettant aux étudiants de progresser du niveau fondamental au supérieur, avec un diplôme équivalent à celui de l'enseignement secondaire général.