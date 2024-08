Sénégal: Matam - Un projet sportif veut s'élargir à l'environnement et à la santé

Matam — L'initiative Projet Matam Sport ambitionne de construire des infrastructures sportives dans la région du même nom et de contribuer à la formation d'entraîneurs de basketball, de volleyball et de handball, tout en s'ouvrant à d'autres domaines tels que l'environnement et la santé.

Dans cette perspective, le Projet Matam Sport va bénéficier de l'accompagnement, suivant "plusieurs volets", de l'association Africa Basketball développement, dont l'objectif est de favoriser l'éducation des jeunes par le basketball dans les régions reculées du continent africain.

"L'objectif est de réhabiliter des infrastructures à Matam, Ourossogui, Kanel et Ranérou. C'est un projet omnisport qui concerne le basketball, le volleyball et le handball", a expliqué Samuel Cohen, partenaire du projet et fondateur d'Africa Basketball Development.

"Des entraîneurs de ces trois disciplines vont être formés, de même que des dirigeants d'associations. Un camp interdisciplinaire sera aussi organisé, ainsi que des olympiades interscolaires dans chacune des communes", a indiqué M. Cohen dans un entretien avec l'APS.

La réhabilitation des infrastructures est en cours au terrain de basket du stade municipal de Ourossogui, dans la région de Matam, a-t-il signalé, faisant observer que le Projet Matam Sport a été élargi à la demande de l'inspecteur régional des sports.

L'objectif des olympiades prévues dans le cadre de ce projet est de "faire vivre l'esprit de l'olympisme, dans le cadre des Jeux olympiques Dakar 2026", a ajouté Samuel Cohen, qui a servi à la Maison des Yvelines, à Ourossogui.

Le projet veut faire à terme de ces jeunes des "responsables, qu'ils puissent avoir un bon métier et être bien insérés", a-t-il insisté.

Selon lui, le volet environnement du projet porte sur l'installation d'éco-bancs (bancs écologiques), dans le cadre d'un programme de reboisement.

"On sait qu'il y a peu d'arbres dans les sites sportifs, parce que la région se trouve dans une zone semi-désertique. L'idée, c'est d'avoir des bancs sous les arbres pour que les terrains ne soient pas seulement des cadres de sport", dit-il.

Ils doivent être aussi des lieux de vie où les jeunes et les moins jeunes peuvent se retrouver discuter, boire du thé, a souligné M. Cohen, selon qui ces éco-bancs seront faits à partir de déchets, "pour montrer qu'il est nécessaire de nettoyer le cadre de vie".

Sur le plan sanitaire, le Projet Matam Sport prévoit de sensibiliser les jeunes filles sur les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles.