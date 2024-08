Afrique: Depuis Beijing en Chine - Patrick Muyaya appelle à la construction de nouveaux modèles de collaboration médiatique en Afrique !

Intervenant à la session parallèle 2 portant sur la coexistence harmonieuse : construire de nouveaux modèles de collaboration médiatique entre les pays du Sud, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et des médias de la RDC, a exhorté ses pairs africains à se réapproprier le narratif sur leurs pays et leur continent pour que l'histoire africaine puisse être racontée dans son authenticité, sa diversité et son originalité.

«Cet événement organisé sous le thème : main dans la main sur la voie de la modernisation, tombe à point nommé au regard de la nécessité pour nous, de regarder l'avenir ensemble, de travailler au bénéfice de nos peuples et d'assurer une prospérité partagée », a indiqué Patrick Muyaya Katembwe.

Il a, pour ce faire, martelé sur l'orientation des programmes des médias africains qui doivent être centrés sur les efforts pour le redressement multisectoriel des pays africains qui ne peut se faire sans l'apport considérable de la jeunesse.

« Nous ne pouvons pas parler de développement sans penser à ce que consomment à travers les médias audiovisuels, presse écrite, médias sociaux, nos populations et particulièrement notre jeunesse. C'est de la bravoure et de l'engagement des jeunes que dépend l'avenir de nos pays respectifs », a-t-il précisé.

Saluant l'initiative Chinoise dans l'organisation du Forum sur la coopération des médias Sino-Africains, Patrick Muyaya estime, par ailleurs, qu'elle est une occasion de jeter les bases d'une dynamique de collaboration et des partenariats mutuellement avantageux dans la chaîne de valeur de production et de diffusion du contenu médiatique qualitatif pour former, informer et divertir en tenant compte des valeurs, richesses culturelles et la diversité linguistique de la population africaine.

%

« C'est dans la droite ligne de cet esprit que j'ai lancé, il y a quelques jours à Kinshasa, sur les antennes de la Radiotélévision Nationale Congolaise, la diffusion des séries, films et documentaires sur la culture Chinoise. Cela s'inscrit dans la suite de l'exécution du protocole d'accord conclu entre la China Media Corporation et la RTNC, une coopération qui s'étend aussi sur l'agence Xhinua et l'agence Congolaise de presse », a-t-il fait savoir.

Le Porte-parole du Gouvernement Congolais, a ainsi invité les participants à ces travaux au pragmatisme et d'aller droit au but pour agir urgemment face à la machine de la manipulation, face à la couverture partielle de certains médias qui ne se focalisent que sur des aspects négatifs et face aux organisations qui tirent profit des situations qu'elles dénoncent.

Ceci, à en croire le ministre Patrick Muyaya, pour asseoir une stratégie de communication commune afin de développer les pays africains et la Chine.

Il sied de noter que le Ministre n'a pas, non plus, manqué de fustiger la mauvaise campagne menée par certains canaux de diffusion contre la ville de Beijing, en dépit de la puissance et de l'énergie positive que cette mégalopole dégage.