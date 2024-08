Cameroun: Tensions entre Marc Brys et FECAFOOT - Réponse ferme à la demande d'explication sur l'interview

La FECAFOOT a récemment adressé une demande d'explication à l'entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, suite à une interview parue dans le journal belge La DH le 17 août 2024. Dans cet entretien, Marc Brys aurait critiqué Samuel Eto'o, déclarant : "Eto'o a réussi comme footballeur, mais pour le reste, il a échoué". La FECAFOOT, estimant que ces propos compromettent les principes de bonne collaboration et le respect dû à la hiérarchie, a demandé à Marc Brys de s'expliquer dans un délai de 72 heures.

En réponse, Marc Brys n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré ne pas être un "béni oui-oui" et a rappelé qu'il avait accepté son poste avec un esprit de vérité et d'objectivité, des valeurs qui l'ont guidé tout au long de sa carrière. Surpris par la réception de ce courrier, il s'attendait plutôt à des propositions concrètes concernant l'organisation des prochaines rencontres et la gestion de l'équipe, surtout après les cauchemars logistiques du dernier match.

Brys a également exprimé son mécontentement face à l'absence de réaction de la FECAFOOT suite aux agressions verbales et physiques qu'il a subies à Luanda, de la part de Benoît Angbwa et Thierry Ndoh, ainsi qu'à la tentative d'expulsion du bus de l'équipe nationale par le Dr Fotso. Il a dénoncé le fait que, pour ce même match, la FECAFOOT n'avait pas accrédité ses adjoints, laissant ainsi le gardien titulaire des Lions Indomptables s'échauffer seul, une situation inédite pour une équipe nationale.

Ces échanges tendus entre Marc Brys et la FECAFOOT révèlent des fissures profondes dans la gestion de l'équipe nationale camerounaise. La situation met en lumière les défis que doivent affronter l'entraîneur et son staff dans un environnement marqué par des tensions internes et un manque de soutien.