Afrique de l'Est: Les services de renseignement éthiopiens et kényans s'engagent à renforcer leurs opérations conjointes de lutte contre le terrorisme

Addis Ababa — Les institutions de renseignement de l'Éthiopie et du Kenya ont défini des orientations qui leur permettent de mener des opérations conjointes contre les dirigeants et les militants de groupes terroristes de part et d'autre de leur frontière et au Kenya.

La délégation éthiopienne, conduite par le directeur général des services d'information du Kenya, Noordin Mohamed Haji, est à Addis-Abeba pour une visite de travail.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, le directeur général Noordin Mohamed Haji a été accueilli par le directeur général du service national de renseignement et de sécurité (NISS), l'ambassadeur Redwan Hussein, ainsi que par des hauts fonctionnaires du service.

Selon le communiqué de presse envoyé aux médias par le NISS, les institutions des deux pays avaient précédemment signé un protocole d'accord pour coopérer sur l'échange d'informations et d'autres questions de sécurité et de sûreté.

Sur la base de cette coopération, les fonctionnaires et les experts des deux institutions se sont fréquemment rencontrés et ont évalué les progrès réalisés, selon le communiqué de presse.

En conséquence, le directeur général du service d'information du Kenya, Noordin Mohamed Haji, accompagné de hauts fonctionnaires et d'experts de son institution, s'est rendu à Addis-Abeba et a tenu une discussion approfondie et une évaluation sur plusieurs agendas communs, et a défini des orientations pour travailler ensemble.

Au cours de leur discussion, les deux parties ont reconnu qu'elles partageaient les mêmes préoccupations en matière de sécurité et les mêmes programmes de développement, étant donné qu'elles ont une frontière commune.

Elles ont donné des conseils sur la manière de mettre fin aux actes malveillants du groupe terroriste Shene, qui opère actuellement le long des frontières des deux pays et au Kenya.

Le groupe, en particulier, s'est livré à des enlèvements, des pillages, des destructions de biens et a perturbé la circulation des personnes non seulement en Éthiopie mais aussi au Kenya.

Par conséquent, les institutions ont convenu de renforcer l'échange d'informations et la coordination afin de contrecarrer les actes malveillants du groupe, selon le communiqué de presse.

En outre, les deux institutions de renseignement ont décidé de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à l'exploitation minière illégale, à la contrebande et au trafic d'armes auxquels se livre le groupe.

Le groupe terroriste Shene, qui opère dans les zones frontalières des deux pays et au Kenya, a récemment enlevé deux citoyens coréens et les a remis à Al-Shabaab, a-t-on indiqué. Ce groupe a un lien direct avec le groupe terroriste al-Shabaab qui opère en Somalie

Les deux parties ont donc décidé d'oeuvrer conjointement à la prévention et à l'élimination des menaces d'activités terroristes de ces deux groupes terroristes dans la région.

Elles se sont engagées à renforcer encore leurs opérations conjointes et leurs échanges d'informations en vue de garantir une paix et une stabilité durables dans la région.

En outre, les deux institutions de renseignement ont réaffirmé qu'elles travailleraient ensemble pour résoudre pacifiquement la guerre et l'instabilité au Soudan.

Elles ont également confirmé qu'elles continueraient à renforcer leur collaboration afin de contribuer à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables au Sud-Soudan, qui constitue la frontière entre les deux pays.

Ils ont également souligné l'importance de renforcer leur coopération en matière de cybersécurité, qui constitue la menace actuelle pour les deux pays, et ont convenu de travailler ensemble pour prévenir et arrêter les cyberattaques futures.

Enfin, la délégation conduite par le directeur des services d'information du Kenya, le général Noordin Mohamed Haji, a visité les travaux de développement du corridor menés à Addis-Abeba et le musée commémoratif de la victoire d'Adwa.

Après la visite, le directeur général a déclaré qu'Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie et de l'Union africaine, est aussi belle et attrayante que son nom.