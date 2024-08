Ile Maurice: Les nouvelles grilles par secteur dévoilées

Le ministère du Travail a révélé ce jeudi 22 août les nouvelles grilles salariales pour divers secteurs sous les «Remuneration Orders». Ces ajustements concernent des employés de secteurs variés, notamment le transport, l'enseignement pré-primaire, les usines, et bien d'autres.

Dans le secteur du transport, par exemple, un traffic supervisor avec un an de service percevra désormais un salaire mensuel de Rs 24 535, montant pouvant atteindre Rs 26 110 après 10 années d'ancienneté. Les chauffeurs verront leur salaire passer de Rs 22 368 à Rs 23 943, selon leur temps de service.

Dans les écoles pré-primaires, les enseignants (Grade 1) toucheront Rs 17 671 après un an de service, et Rs 18 744 après 10 ans. Le personnel non-enseignant, tel que les cuisiniers et les school attendants, percevra Rs 17 100. En ce qui concerne les employés d'usines, un chief clerk avec un an d'expérience touchera Rs 19 940, tandis qu'un word processing officer gagnera Rs 17 787.

Ces grilles salariales ont été établies pour les employés de divers secteurs, incluant notamment ceux travaillant dans les études d'avocats et de notaires, la boulangerie, les banques, les pêcheurs et travailleurs frigorifiques, l'industrie de la construction et des carrières, l'industrie touristique et hôtelière, le cinéma, les entreprises de nettoyage, les commerces de distribution, les travailleurs domestiques, ainsi que les ateliers électriques, mécaniques et d'ingénierie.