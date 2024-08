Ile Maurice: La cérémonie de samedi sous le signe de la mobilisation politique

Une cérémonie dans le cadre des promotions au sein de la Mauritius Police Force (MPF), un événement qui concerne environ 1 400 officiers, aura lieu samedi au Gymkhana, à Vacoas. Cette cérémonie marquera l'ascension de policiers de grades de constable à caporal, de caporal à sergent, de sergent à Sub-Inspector, d'inspecteur à chef inspecteur, et de chef inspecteur à assistant surintendant de police.

Habituellement réservée aux membres concernés et à un petit nombre d'invités, la cérémonie de cette année prend une dimension bien plus importante, sous la supervision directe du bureau du Premier ministre (PMO). Un véritable exercice de mobilisation est en cours pour rassembler un maximum de participants, avec une cible potentielle de 10 000 personnes. Cette stratégie est perçue comme une nouvelle tentative de séduction, visant à renforcer la popularité du gouvernement auprès des policiers et des fonctionnaires.

De coutume, ces cérémonies se déroulent dans une relative intimité, en présence des officiers promus et de quelques proches. Cependant, cette année, l'événement semble avoir pris une tournure différente, suscitant l'attention et la participation non seulement des policiers, mais aussi d'une foule beaucoup plus large, incluant des fonctionnaires et d'autres personnes extérieures à la force policière. Des informations récentes indiquent qu'un véritable exercice de mobilisation est en cours pour rassembler un maximum de participants, en particulier des fonctionnaires. Cette agitation rappelle fortement la journée de la Fonction publique du 23 juin, où une mobilisation similaire avait été observée.

%

L'intervention du PMO dans l'organisation de cette cérémonie, en particulier dans la gestion directe de la liste des promus, soulève aussi des questions. Traditionnellement, ces décisions se font en consultation avec le commissaire de police. Le PMO, souligne-t-on, a pris en main cette tâche et finalise depuis des jours la liste des promus. Cette mobilisation massive pour un événement qui relevait autrefois exclusivement de la police, dit-on, montre qu'il y a plus qu'une simple cérémonie en jeu. Déjà, en juin, lors d'une cérémonie spectaculaire pour accueillir de nouveaux policiers au Gymkhana, une grande mobilisation avait été orchestrée. Contrairement aux précédentes cérémonies, où seules les familles immédiates des recrues étaient présentes, une dizaine de membres de chaque famille avait été conviée, avec la participation des policiers d'autres départements pour faire grossir la foule. Le volume de nourriture et de boissons servies avait également laissé entrevoir l'ampleur des moyens mis en oeuvre pour faire de cet événement un succès.

Même pour les membres de la force policière, le rassemblement de ce samedi, bien que justifié par les promotions dans la MPF, semble être devenu un outil politique destiné à séduire et à mobiliser les fonctionnaires en vue des élections imminentes. Le fait que le PMO supervise personnellement les préparatifs et la liste des promus renforce cette impression. Pour rappel, dans le cadre de la célébration de l'Indépendance en mars, le Premier ministre avait annoncé qu'au total 1 785 policiers seraient promus. À noter qu'il y a deux types de promotion dans la police : l'un par le biais d'un examen et l'autre, automatique, pour les rangs de chef inspecteur et au-delà.