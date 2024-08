Ile Maurice: Lady Sarojini Jugnauth très active

La présence d'Ashock Jugnauth à l'inauguration du nouvel hôpital SAJ a un intérêt public. Elle signifierait que la famille Jugnauth s'est réconciliée après 18 ans, à la suite d'un différend politique entre Ashock, d'une part, et SAJ et Pravind, de l'autre. Cette réconciliation pourrait être confirmée une nouvelle fois dans les mois à venir. D'ailleurs, la présence de Shavina Jugnauth n'est pas passée inaperçue. Les spéculations vont bon train depuis que la photo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui croient que c'est, elle, la Jugnauth qui sera candidate dans la circonscription no 7. D'autres affirment que ce sera l'autre fille d'Ashock Jugnauth, à moins que ce soit une des filles du leader du MSM qui se jette à l'eau.

En tout cas, Sarojini Jugnauth est bien présente dans la circonscription qui a élu son époux, feu SAJ, de 1976 à 2000, sauf en 1995. C'est également dans cette circonscription qu'il a fait son retour victorieux en 2014. L'épouse de l'ancien Premier ministre participe à diverses activités organisées par des organisations non gouvernementales et des associations socioreligieuses au no 7.