Ile Maurice: Le procès d'Adrien Duval reporté au 3 octobre

Le procès intenté au speaker Adrien Duval après qu'il a refusé de se soumettre à un alcootest, ainsi que pour son refus de fournir des échantillons de sang et d'urine après avoir été impliqué dans un accident de la route, survenu à Ébène en septembre 2022, devait être appelé devant le tribunal de Rose-Hill, hier. Cependant, l'audience n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'avocat d'Adrien Duval, Me Jacques Panglose, qui avait formulé une demande de renvoi pour cause d'indisponibilité à cette date. Par conséquent, l'affaire a été reportée au 3 octobre. Le principal concerné, lui, est en Chine.

Aucune des deux parties n'était présente en cour, hier, alors que le speaker, qui était en voyage officiel en Inde entre les 16 et 18 août, est toujours absent du pays. Au lieu de rentrer à Maurice, Adrien Duval s'est rendu en République populaire de Chine où se tient, depuis le 19 août, un séminaire interrégional sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l'intention des parlements des pays en développement. Ce séminaire est organisé conjointement par l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée populaire nationale de Chine (APN).

Selon le site de l'UIP, ce séminaire interrégional offre «à un nombre choisi de parlements des pays en développement l'occasion d'examiner les moyens d'accélérer la mise en oeuvre des ODD grâce à la coopération parlementaire.» Ce séminaire, qui durera jusqu'au 27 août, verra aussi la commémoration du 40e anniversaire de l'affiliation de l'APN à l'UIP. Cette grandmesse sera suivie de visites dans plusieurs provinces chinoises. Selon nos informations, le speaker mauricien a rencontré le président chinois Xi Jinping, hier. On ignore combien de temps Adrien Duval restera en Chine.

Toujours est-il qu'Adrien Duval répond de quatre accusations liées à son accident en 2022. En plus de son refus de se soumettre à un alcootest et à un test urinaire, il est accusé d'avoir causé des involuntary wounds and blows by imprudence à la conductrice de la voiture accidentée, d'avoir refusé de fournir un specimen of breath, et d'avoir conduit avec une concentration d'alcool dans le sang supérieure au taux autorisé.

Cependant, Adrien Duval estime qu'il n'obtiendra pas un procès équitable. En effet, une dizaine de documents cruciaux, notamment le plan de l'accident et les photographies prises sur les lieux, ne lui ont pas encore été communiqués par la poursuite. Face à cette situation, Me Panglose avait introduit une requête pour l'arrêt du procès, en invoquant le droit de son client à une défense pleine et entière. Les débats concernant cette motion étaient censés avoir lieu lors de l'audience d'hier. Audience renvoyée au 3 octobre.