Ile Maurice: «On est ministre ou maire aujourd'hui et demain, on ne l'est plus»

interview

Avez-vous remis votre démission ?

Je le ferai en début d'après-midi (NdlR : mercredi). J'ai tenu à animer plusieurs réunions avant. Qu'est-ce que je devais faire selon vous ? Ils m'ont offert le poste de maire et ils l'ont réclamé. Je dois accepter. Je remercie ces conseillers qui m'ont soutenue et surtout Jay Krishna Choolun, qui a été mon adjoint. Son expérience a été un atout. Je remercie aussi les chefs de départements. J'ai tout fait pour aider mes compatriotes. J'ai été sur le terrain à côté d'eux. J'ai été présente à chaque fois qu'ils ont eu besoin de moi. Je continuerai le travail social que je fais depuis plus de 30 ans.

Êtes-vous toujours déçue et triste ?

Non, plus maintenant. On est ministre aujourd'hui et demain, on ne sera plus ministre. On est maire aujourd'hui et demain, on ne sera plus maire. La vie est ainsi faite. Le plus important est de pouvoir servir les autres. J'ai travaillé dans le secteur privé où j'ai appris à respecter les directives de la hiérarchie.

Comment avez-vous appris que vous deviez démissionner ?

Nous avons été convoqués au bureau du Premier ministre. Ils nous ont dit que dans une alliance, il y a des choses à prendre en considération et qu'il faut revoir la stratégie.

À quelle alliance faites-vous référence?

%

Il y a le Muvman Liberater, la Plateforme militante et le Mouvement patriote morisien en alliance avec le Mouvement socialiste militant.

Et le Parti mauricien social-démocrate ?

Ils n'ont pas parlé du PMSD. Je croyais en une alliance avec ce parti dernièrement et j'étais prête à nommer des conseillers municipaux de ce parti sur des comités, mais à mon niveau, je ne vois pas qu'il y a une alliance entre le PMSD et le MSM, du moins pas encore.

Vous parlez de stratégique politique de votre leader. Est-ce que cela veut dire qu'un membre du PMSD doit être élu maire ?

Je vous le dis une nouvelle fois. Je n'ai pas entendu parler d'alliance entre le gouvernement et le PMSD. De toute façon, cela ne dépend pas de moi. Je continuerai mon travail social et je pars la tête haute et les mains propres.

Êtes-vous prête à travailler avec un maire bleu ?

Si un(e) conseiller(ère) PMSD est nommé maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, je travaillerai avec lui ou elle. En tout cas, je sais que mes amis conseillers surveillent de près qui sera le prochain ou la prochaine maire. Ils veulent que tout le monde ait sa chance. Je suis en bons termes avec tout le monde. J'ai été à l'école militante en travaillant avec le frère de Rajesh Bhagwan durant ma jeunesse à Beau-Bassin. Mon père était un travailliste. Moi, j'ai épousé l'idéologie d'Anerood Jugnauth.

Si vous deviez choisir entre un conseiller PMSD ou un autre du Muvman liberater pour être maire, lequel choisiriez-vous ?

Je le dis et je le répète. Il faut donner l'occasion ou la chance à celui ou à celle qui n'a pas eu l'occasion de devenir maire et adjoint-maire. C'est le plus important. Le PMSD n'est pas encore dans l'alliance. Je ne peux pas prendre position. Cependant, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les conseillers bleus.