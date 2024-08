Ile Maurice: Solution temporaire

Les supermarchés et boutiques à travers l'île continuent de faire face à des pénuries de poulet et d'oeufs, suscitant des inquiétudes parmi les consommateurs. Lors d'une conférence de presse le 17 août à Port-Louis, Mahen Seeruttun, ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire, a annoncé la décision du gouvernement d'autoriser l'importation de poulet surgelé en provenance de France, de Belgique, des Pays-Bas et du Brésil.

D'après une source au ministère, la production locale de poulet est stable et il n'y a pas de pénurie sur le marché intérieur. Il a également été précisé que l'approvisionnement en oeufs devrait se stabiliser prochainement. Panagora, distributeur de poulet, a signalé une augmentation de 60 % de ses livraisons de poulet frais depuis le début du mois d'août. Selon l'entreprise, cette situation résulte d'un déséquilibre temporaire sur le marché du poulet frais, bien que les stocks de poulet surgelé et la production de poulet frais devraient suffire à couvrir la demande globale. Panagora prévoit une augmentation de la production dans les semaines à venir, grâce à un secteur avicole actuellement en pleine capacité en raison des cycles de production. En attendant, la consommation de poulet surgelé dans les supermarchés devrait compenser le manque de poulet frais.

Shirin Gunny, Chief Executive Officer de l'Association des manufacturiers mauriciens (AMM), affirme que les producteurs locaux sont capables de répondre à la demande. L'AMM, qui regroupe des acteurs majeurs comme Avipro, Innodis et Inicia, a rencontré le ministre le 19 août pour discuter de la situation. Des mesures ont été prises pour augmenter la production de poulet frais et celle-ci devrait satisfaire la demande accrue dans les deux à trois semaines. La pénurie actuelle représente environ 10 % de la consommation mensuelle, soit environ 300 tonnes sur un total de 3 000 tonnes. «L'AMM collabore avec les revendeurs pour assurer une offre adéquate dans les supermarchés, marchés et bazars. On travaille également à faciliter la transition vers le poulet surgelé pour maintenir un approvisionnement stable. Un comité sera bientôt constitué, réunissant l'AMM et le ministère, pour améliorer la communication entre les parties prenantes et garantir une réponse efficace aux besoins du marché en poulet», conclut Shirin Gunny.