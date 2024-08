Togo: Après son entrée dans le nouveau gouvernement- Un maire "suspendu" d'un grand parti de l'opposition

Joseph Koamy Gloékpo Gomado, maire de la commune de Golfe 1 et membre du bureau de l`Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition), a été nommé la veille ministre de l’Aménagement et du développement des territoires.

Malheureusement pour lui, selon l’Afp, ce maire de l’une des 13 communes de Lomé, la capitale togolaise, a été « suspendu » mercredi d’un parti politique de l’opposition pour son entrée dans le nouveau gouvernement formé par le président Faure Gnassingbé. Selon l’Afp, Joseph Koamy Gloékpo Gomado, maire de la commune de Golfe 1 et membre du bureau de l’Alliance nationale pour le changement (Anc, opposition) a été « suspendu de toutes ses fonctions fédérales et centrales » au sein de l’Anc, a souligné le parti dans un communiqué mercredi, après avoir été nommé la veille ministre de l’Aménagement et du développement des territoires.

Rappelons que le Mardi, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père resté près de 38 ans à la tête du pays, a annoncé la composition d’un nouveau gouvernement de 35 ministres. Ce nouveau gouvernement est chargé d’assurer la transition jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions de la nouvelle Constitution adoptée le 19 avril.

Cette réforme constitutionnelle, contestée par l’opposition, abolit l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel, institue un régime parlementaire et fait passer le pays dans sa Vème République. L’opposition togolaise et la société civile dénoncent depuis avril un « coup d’Etat institutionnel » et y voient une manière pour Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir.