Angola: Le pays paie près de deux milliards de sa dette à la Chine

Luanda — La dette de l'Angola envers la Chine a diminué, au cours de l'année 2023, de 17,9 milliards de dollars à 16 milliards de dollars, grâce à l'actualisation du mode de paiement.

L'information a été fournie par l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin, dans une interview exclusive accordée à l'Angop, pour évoquer l'état actuel de la coopération entre les deux pays.

A l'occasion, le diplomate, qui travaille en Angola depuis février de cette année, a rappelé qu'en mars de cette année, les parties étaient parvenues à un consensus sur l'optimisation et l'actualisation du mode de paiement de cette dette.

Il a donc dit qu'actuellement le statut des paiements est normal, comme prévu et il estime qu'à l'avenir, la coopération en termes de financement entre les deux pays connaîtra d'autres développements.

Zhang Bin a rassuré que la dette n'est pas une préoccupation dans les relations entre les deux pays, car, pour lui, il est normal qu'un pays qui veut se développer contracte des emprunts et, dans le cas de la Chine et de l'Angola, ils sont sur la bonne voie.

Pour le diplomate, la coopération entre l'Angola et la Chine, qui dure 41 ans, se trouve à son meilleur moment de l'histoire, les partenaires négociant de nouveaux domaines de contact pour élever le niveau de qualité du partenariat, en vue du développement du pays.

Il a indiqué que grâce à cette coopération, les Chinois ont réhabilité des milliers de kilomètres de voies ferrées et de routes, ainsi que construit des écoles, des hôpitaux et des logements sociaux.

Au cours de l'interview, dont le texte intégral sera publié dans les prochains jours, l'ambassadeur a annoncé les nouveaux domaines de coopération dans le futur, en mettant en avant le domaine de la technologie numérique.

Il a également évoqué les préparatifs et les perspectives du Forum de coopération Chine/Afrique, qui se tiendra du 4 au 6 septembre à Pékin (Chine), ainsi que le rôle du pays asiatique dans la réalisation de la paix et de la sécurité sur le continent africain, la formation du personnel et dans le domaine de la santé.

Zhang Bin a annoncé que le président chinois, Xi Jinping, a réservé une surprise pour le sommet des nations africaines, qui sera annoncée lors de l'événement.

Depuis 2007, l'Angola est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec un chiffre d'affaires qui a enregistré, rien qu'en 2010, un total de 24,8 milliards de dollars américains.

Dix ans plus tard, la valeur des échanges commerciaux avec la Chine a augmenté de 61 pour cent, soit pour atteindre 5,55 milliards de dollars.

La Chine est actuellement le plus grand créancier de l'Angola, grâce à plusieurs lignes de crédit ouvertes par le gouvernement chinois à travers les banques d'État.

La dette, payée essentiellement avec la valeur des ventes de pétrole, s'élevait, jusqu'en 2019, à environ 23 milliards de dollars. En 2018, la Chine a approuvé une nouvelle ligne de financement de deux milliards de dollars américains.

En Angola, la Chine opère dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale du pays, avec une forte présence dans les domaines de la formation du personnel et de la construction civile.