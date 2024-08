Angola: Inácio Miguel signe pour trois ans au Kaizer Chiefs

Luanda — L'Angolais Inácio Miguel a signé mercredi un contrat de trois saisons au Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, lit-on dans la page officielle du Facebook du club.

Âgé de 28 ans, le défenseur central a porté les couleurs de Petro de Luanda pendant deux saisons (2022-2023 et 2023-2024).

Au service des "tricolores", il a remporté cinq titres, notamment deux championnats nationaux (Girabola), deux coupes d'Angola et une Supercoupe.

Cette information, signale-t-on, a également été confirmée sur la page Facebook de Petro de Luanda.

Tout au long de sa carrière, Inácio Miguel a représenté l'Ericeirense (2005-2006 et 2008-2009), Mafra (2009-2010 et 2012-2013), Gil Vicente (2013-2014) et Vila Real (2014-2015).

Il a également évolué pour Felgueiras (2015-2016), Sporting Braga (2016-2017 et 2018-2019), Universitatea Cluj (2019-2020 et 2020-2021) et FK Liepaja (2022).