Angola: La Santé intensifie des actions de sensibilisation contre la variole du singe

Huambo (Angola) — Les autorités sanitaires de la municipalité de Huambo ont intensifié ces derniers jours leurs activités de sensibilisation contre la variole du singe, pour renforcer les mesures de prévention et de sécurité publique.

L'information a été fournie jeudi par le directeur local de la Santé, Miguel Balaca, soulignant que les techniciens sont engagés dans la diffusion de messages sur les soins essentiels.

Il a indiqué que des campagnes de sensibilisation sont en cours dans les communautés rurales et urbaines, dans le but de maintenir la population plus vigilante.

Il a ajouté que les professionnels de la santé travaillent avec les autorités traditionnelles, les autorités religieuses et les agents communautaires pour diffuser rapidement les soins primaires contre la variole du singe.

De même, il a indiqué que les techniciens s'impliquent dans la collecte des diagnostics et dans le dépistage des cas de varicelle dans les communautés, pour éviter les fausses alarmes et écarter les erreurs de lecture, à une époque où la République démocratique du Congo voisine est en proie à cette pathologie.

La variole du singe est une maladie causée par un virus qui peut se transmettre de personne à personne, par contact étroit et prolongé, et qui peut provoquer des symptômes liés à des frissons, des douleurs musculaires, une fatigue excessive, l'apparition de cloques et de plaies sur la peau pouvant démanger ou être douloureux.

Avec une population estimée à 999 mille 605 habitants, la municipalité de Huambo compte 433 quartiers, répartis dans les municipalités de Chipipa, Calima et siège municipal du même nom.