Angola: La Conférence Angola Oil & Gas rassemble 45 pays à Luanda

Luanda — Cent 43 exposants, représentant 45 pays, participent à la 5ème édition de la Conférence Internationale Angola Oil & Gas, qui aura lieu les 2 et 3 octobre prochains, à Luanda.

Sous le thème « Stimuler l'exploration et le développement pour augmenter la production en Angola », l'événement voit une augmentation de dix pays participants, mais maintient 143 exposants, par rapport à l'édition précédente.

L'objectif principal de l'événement est d'améliorer l'avenir énergétique du pays et de renforcer les partenariats mondiaux, en vue d'attirer davantage d'investissements dans des projets, de débloquer des opportunités, de stimuler le développement durable et de créer des emplois.

La conférence comprend un séminaire avec des experts, en plus du panel dédié aux affaires en Angola.

Pendant deux jours, plus de 60 entités, parmi lesquelles des leaders internationaux et des acteurs de l'industrie pétrolière, échangeront leurs expériences dans un environnement impliquant entrepreneurs, dirigeants, investisseurs, universitaires et décideurs politiques.

Selon l'organisation, l'événement permettra aux décideurs politiques de présenter les lignes fortes de leurs gouvernements dans le domaine du pétrole et du gaz, pour contribuer à promouvoir et faciliter les opportunités commerciales innovantes, créatives et collaboratives.

Selon le directeur exécutif de l'entreprise qui promeut l'activité Energy Capital & Power, Luís Conde, l'intention est de stimuler les transformations du secteur énergétique angolais et de constituer un point de rencontre crucial pour les leaders mondiaux de l'industrie pétrolière et gazière.

Entre autres présences, la 5ème conférence accueille des délégations de Chine, du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis, d'Allemagne, du Portugal et du Brésil, offrant aux entreprises angolaises une opportunité unique de former des partenariats mondiaux.

Elle est organisée par Energy Capital & Power, en partenariat avec le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

Le secteur pétrolier et gazier est le principal moteur de l'économie angolaise, étant responsable de 34% du produit intérieur brut (PIB), représentant 96% des exportations et 56% des recettes fiscales du pays.

L'Angola est le deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne et un exportateur mondial de GNL.

Avec des réserves récupérables estimées à 57 milliards de barils de pétrole et 27 mille milliards de pieds cubes de gaz, en plus d'une production quotidienne de 1,073 millions de barils de pétrole et 2,7 millions de pieds cubes de gaz associé, le pays maintient une position stratégique sur le marché mondial de l'énergie.