Angola: Poursuite des négociations pour la paix dans l'Est de la RDC

Luanda — Les délégations ministérielles de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, sous la médiation de l'Angola, poursuivent ce jeudi à Luanda le processus de négociation d'un accord de paix durable et définitif pour le conflit dans l'Est de la RDC, qui devait initialement se terminer mercredi.

La réunion ministérielle, qui se tient à huis clos depuis mardi, a été reportée à aujourd'hui, mais les raisons de ce report n'ont pas été communiquées.

La proposition analysée est l'initiative du Chef de l'État angolais, João Lourenço, en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, dans le cadre de ses récentes visites de travail à Kigali et à Kinshasa.

Le document soumis aux parties vise à parvenir à un accord sur une solution négociée et pacifique au conflit qui prévaut dans la région orientale de la RDC et qui s'est aggravé à la fin de l'année 2023.

La réunion, présidée par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, regroupe la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la République démocratique du Congo, Théresé Kayikwamba Wagner, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe.

L'Angola, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont déployé des efforts importants et coordonnés pour trouver une solution définitive pour la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC.

L'Angola, en tant que médiateur, joue un rôle clé dans la facilitation du dialogue politico-diplomatique entre le Rwanda et la RDC, visant à stabiliser cette région volatile des Grands Lacs.

Lors de l'ouverture de la réunion mardi, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, a souligné le besoin de paix et de sécurité dans la région de la SADC, une question sur laquelle les États membres font un effort collectif pour maintenir le climat de tranquillité qui prévaut généralement en Afrique australe.

