Angola: Les Ministères des Sports et des Finances abordent les 50 ans d'indépendance

Luanda — Les activités du Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre des célébrations de 50 ans de l'indépendance, ont marqué, mercredi à Luanda, la rencontre entre le Ministère de tutelle et celui des Finances.

La réunion, tenue à huis clos, a abordé d'autres thèmes d'actualité, en mettant l'accent sur le mécénat sportif et la construction des infrastructures, dont certaines seront inaugurées lors des commémorations du 50e anniversaire.

Rui Falcão (Jeunesse et Sports) et Vera Daves (Finances) ont également abordé la question de la dette due au non-paiement des prix des compétitions aux athlètes, aux équipes techniques et aux dirigeants.

S'adressant à la presse à la fin de la réunion, Rui Falcão a évoqué, en plus de la dette, la volonté d'apporter de plus en plus son soutien à la jeunesse et au sport et au Centre national de médecine sportive (CENAMED).

Les deux responsables ministériels ont abordé avec un intérêt très particulier la question du mécénat, a-t-on appris d'une bonne source.

Le ministre a dit que les questions relatives à ce secteur ont été complètement examinées, ce qui a donné lieu à des préoccupations et orientations qui nous obligent à travailler sur ce qui est nécessaire.

Rui Falcão estime que le programme de 50 ans de l'indépendance, en 2025, devrait être envisagé dans un cadre particulier, mais en prévoyant la création d'une commission spécifique à cet effet.

En ce qui concerne le nouveau siège du MINJUD, de cinq étages, situé dans la cité administrative de Talatona, le ministre a accusé la réception de l'infrastructure.

En 2025, l'Angola célèbre ses 50 ans d'indépendance, proclamée le 11 novembre 1975.