Angola: L'ARC veut vulgariser la culture de la concurrence au pays

Luanda — L'administrateur de l'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC), Nelson Lembe, a exprimé jeudi, à Luanda, le désir de promouvoir davantage d'actions de formation pour diffuser la culture de la concurrence, permettant une plus grande compétitivité entre les entreprises du pays.

Intervenant à l'atelier méthodologique sur la politique de concurrence en Angola, organisé par l'ARC, en partenariat avec l'Association des journalistes économiques d'Angola (AJECO), la source a souligné que la transmission des connaissances permet une plus grande innovation, une réduction des prix et renforce l'offre de biens et services sur le marché.

Il a affirmé que les activités de promotion du concours sont plus inclusives et plus larges lorsqu'elles se concentrent sur la classe universitaire, les associations professionnelles et les médias.

Nelson Lembe a mentionné que la formation du personnel crée des effets multiplicateurs en termes de diffusion de bonnes pratiques et d'informations qui ont un impact sur l'économie.

Concernant l'atelier méthodologique, le responsable a dit que l'initiative s'inscrit dans le cadre d'actions visant à promouvoir la concurrence, à diffuser la culture de cette pratique sur les marchés et dans l'économie commune du pays.

L'administrateur de l'ARC a également déclaré que l'existence d'une gamme de choix permettant aux consommateurs d'acheter des biens et des services favorise la concurrence et la qualité des produits sur le marché.

Créée le 21 décembre 2018, l'Autorité de régulation de la concurrence est supervisée par le ministère des Finances, avec pour mission de veiller au respect des règles de concurrence, en luttant pour une gestion participative et inclusive des particuliers.

Les activités de l'ARC couvrent toutes les activités économiques, qu'elles soient temporaires ou permanentes, exercées sur le territoire angolais ou qui y produisent ou peuvent y produire des effets, conformément aux articles 2 et 4 de la loi n° 5/18 du 10 mai.