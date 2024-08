La région de Sédhiou se bonifie d'un nouveau projet dénommé Encadrement, Formation, Facilités aux OSC pour la Revitalisation socio-économique inclusive des Territoires (EFFORT).

L'objectif est de prendre en charge 250 personnes en situation de vulnérabilité dans la région de Sédhiou y compris celles. A l'occasion du lancement de ce projet avant-hier, mardi 20 août, les responsables ont rassuré de la démarche inclusive et participative pour l'équité et l'égalité des chances des cibles. La durée de vie de ce projet est de trois ans et sera mis en oeuvre dans la région de Sédhiou et de Thiès.

Le projet dénommé EFFORT, Encadrement, Formation, Facilités aux OSC pour la Revitalisation socio-économique inclusive des Territoires, engage sa phase de mise en oeuvre dans les régions de Sédhiou et de Thiès pour une durée de trois ans. A la cérémonie de lancement, mardi dernier, à Sédhiou, le chargé de projet à Sédhiou, Moutar Diatta, a fait connaitre les cibles et objectifs à atteindre.

«L'objectif, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap, les jeunes et les femmes pour la mise en oeuvre de leurs activités. C'est de les rendre autonomes pour qu'ils puissent participer activement au développement local et inclusif de leur localité. Le projet a une durée de trois ans. Nous visons à enrôler 500 personnes dont 250 pour la région de Thiès», explique-t-il.

La dimension inclusion sociale et économique notamment des personnes en situation de handicap rassure à bien des égards le Directeur régional de l'Action sociale de Sédhiou, Mamadou Ibrahima Ndiaye. «C'est un projet qui est mis en oeuvre par Humanity inclusion dans les régions de Sédhiou et de Thiès et qui vise essentiellement à renforcer l'inclusion sociale et économique des personnes handicapées, des jeunes et des femmes. Après ce lancement, la composition du comité de pilotage, les rôles et responsabilités de chaque acteur seront bien définis pour une bonne mise en oeuvre des activités».

Et de rassurer : «le projet est placé sous la supervision du gouverneur de région et des préfets de département et avec l'ensemble des acteurs concernés. Le comité technique veillera à l'application des critères très objectifs et transparents par rapport aux bénéficiaires avec un bon ciblage».

Les bénéficiaires déclarent s'y retrouver notamment dans la quête de leur autonomisation financière. Souleymane Massaly, est le président de l'Association régionale des Personnes en situation de handicap de Sédhiou confirme. «Nous sommes très ravis de cette initiative en ce sens qu'il se projette de nous accompagner pour notre autonomisation financière. Nous espérons que ce ne sera pas comme d'autres projets qui nous invitent au lancement et à la clôture sans réellement nous impliquer dans la mise en oeuvre. Nous remercions la direction régionale de l'action sociale et Humanity inclusion».

De son côté, le premier vice-président du Conseil départemental de Sédhiou, Ousmane Diaïté, déclare se réjouir de cette initiative avec l'accompagnement de l'Union européenne (UE) pour la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité.