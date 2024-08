Sénégal: Le Coran, un fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (président CCAK-EF)

Touba — Le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), considérait le Coran comme un compagnon et une source inépuisable de savoir pour adorer son créateur et suivre la voie de son maître le prophète Mouhamed (PSL), selon le président du complexe cheikh Ahmadoul khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF).

"Pour Serigne Touba, le Coran n'était pas simplement un texte sacré à lire mais une entité vivante, un compagnon fidèle, et une source inépuisable de savoir et de bénédictions", a expliqué Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, dans un entretien avec l'APS.

Il a indiqué que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké considérait le Coran comme un guide pour éclairer chaque aspect de la vie, insistant sur l'importance de l'Institut du Coran et du Majalis au sein du complexe.

Serigne Ahmadou Badawi Mbacké a souligné que cette relation intime et personnelle entre le Cheikh et le Coran transcende une simple lecture ou mémorisation.

Pour Serigne Touba, a t-il poursuivi, c'était une interaction constante avec une présence divine. "Le Coran était pour lui un ami fidèle, une boussole pour répondre aux besoins spirituels", a-t-il déclaré.

Le Coran, une constitution divine pour Serigne Touba

Ce petit-fils du fondateur du mouridisme a rappelé que le Cheikh a toujours accordé une place de choix à l'apprentissage du Coran. C'est pourquoi, il a veillé à ce que tous les enfants apprennent le livre sacré.

De plus, a-t-il indiqué, Cheikh Ahmadou Bamba a installé des Daaras (écoles coraniques) dans plusieurs localités du pays notamment dans le Baol pour vulgariser l'enseignement coranique. Selon Ahmadou Badawi Mbacké, ses fils ont poursuivi ce travail en créant des Daaras au Sénégal et dans la diaspora.

"Serigne Touba voyait le Coran comme une constitution divine régissant tous les aspects de la vie pour une bonne conduite morale, spirituelle et sociale des fidèles", a-t-il fait savoir.

"C'est pourquoi, à l'Institut du Coran, notre objectif n'est pas seulement de mémoriser le livre sacré mais plutôt d'enseigner aux enfants la sacralité du livre", a précisé ce fils de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides.

Selon le président du CCAK-EF, cette vision du Cheikh a permis à ses disciples de s'appuyer sur les enseignements coraniques pour être proches de leur créateur.

La place importante que cheikh Ahmadou Bamba Mbacké avait donnée au Coran continue de marquer profondément les pratiques des mourides aujourd'hui. Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim accorde une importance particulière à l'enseignement coranique.

"L'Institut du Saint Coran, l'un de ses six pôles du complexe incarne cet engagement pour la transmission des valeurs religieuses et du livre sacré", a-t-il indiqué, ajoutant que "l'apprentissage du Coran, tel qu'enseigné par Serigne Touba, peut transformer la vie d'un individu non seulement sur le plan spirituel mais aussi dans tous les aspects de la vie du musulman".

Avec ses 37 bâtiments de trois étages chacun, le complexe cheikh Ahmadoul khadim pour l'éducation et la formation confirme sans nul doute la volonté des autorités de Touba, sous l'impulsion du khalife général des mourides, de promouvoir une formation de qualité basée sur les enseignements coraniques pour bâtir des musulmans modèles.