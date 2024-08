Sénégal: Le Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba pour le récital du Coran, un rendez-vous pour promouvoir l'apprentissage du Livre saint

Touba — Le Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba pour le récital du Saint Coran se positionne comme un tremplin pour promouvoir l'excellence dans l'apprentissage du Coran et soutenir les écoles coraniques, a indiqué le président de jury, Serigne Khaly Diakhaté.

"Le grand prix Cheikh Ahmadou Bamba pour la récitation et la mémorisation du Saint Coran continue de se positionner comme un tremplin pour l'excellence, non seulement pour la communauté mouride, mais aussi pour l'ensemble de la ommah, renforçant ainsi les liens entre les nations à travers l'enseignement du Coran", a-t-il déclaré, lors d'un entretien accordé à l'APS en prélude à la célébration du Magal de Touba.

Il a précisé que la troisième édition de ce concours initié par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a permis à Touba de se distinguer tant au niveau national qu'international dans les compétitions coraniques.

"Ce concours a su placer Touba au sommet des compétitions coraniques, tant au niveau national qu'international", s'est -t-il réjoui.

Le président de jury a ajouté que le Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba a non seulement motivé les élèves, mais a aussi incité les enseignants à redoubler d'efforts pour garantir la réussite de leurs élèves.

Le concours, a souligné Serigne Khaly Diakhaté, a permis une amélioration, sur le plan pédagogique, des enseignements du Coran.

Selon lui, l'initiative du khalife général des mourides dépasse le cadre local.

"Depuis la création du concours, qui s'ajoute aux autres concours nationaux, Touba s'est beaucoup illustré dans les compétitions coraniques internationales", a-t-il dit, précisant qu'avant 2014, les écoles coraniques de la cité religieuse ne participaient pas beaucoup aux concours nationaux.

Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, "nos élèves remportent presque tous les prix majeurs, tant au niveau national qu'international".

Il estime que "grâce à la notoriété de Touba, des enfants qui nous viennent de la Mauritanie, de l'Algérie, du Niger, du Nigeria et d'autres pays participent au Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba pour le récital du Coran".

Un Grand Prix pour perpétuer l'oeuvre du fondateur du mouridisme

"La prouesse des talibés de Touba aux concours nationaux et internationaux sur le Coran constitue une source de motivation pour les parents et les écoles coraniques de la ville. Elle vient récompenser les efforts consentis par les acteurs et les autorités religieuses pour perpétuer l'oeuvre du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba", a fait valoir M. Diakhaté.

"Le Coran est un bien universel. Préparer ces enfants à la mémorisation du Coran mérite d'être salué", a-t-il encore souligné.

La troisième édition de la grande finale du Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le Saint Coran a été remportée par Cheikh Diop, élève dans une école coranique de Mbacké (centre).

Il a été distingué pour sa mémorisation complète du Coran avec une intonation et une interprétation remarquables. Abdoul Moutalib Ben Hachoura du Niger occupe la deuxième place dans la première catégorie, tandis que la troisième place est revenue à Abdourahmane Mbacké, résident à Darou Khoudoss, un quartier de Touba. Cette catégorie était réservée aux participants de moins de 40 ans.

La deuxième catégorie, qui portait sur la mémorisation complète était réservée aux participants de plus de 20 ans. Au classement, Mame Mor Mbacké (Touba) s'adjuge de la première place, Modou Karé (Touba) et Bachirou Ngoni (Nigeria) sont classés ex aequo pour la deuxième place.

Enfin, la troisième catégorie a été dominée par les filles. Ndèye Astou Wagnane a remporté la première place, suivie d'Aminatou Niass et Mame Diarra Sèye. Toutes les trois sont âgées de moins de 10 ans.

Dans cette épreuve de "Tajweed" les candidates ont été évaluées sur la mémorisation des dix derniers chapitres du Coran. Ce concours de récitation du Coran est inscrit dans le calendrier des activités phares du Grand Magal annuel de Touba, qui réunit des millions de pèlerins.

Le concours met en compétition des mémorisateurs du Coran issus de différentes régions du Sénégal et de l'étranger. Cette année, l'Algérie, le Niger et le Nigeria étaient les pays invités. Le Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le Saint Coran a pour objectif de promouvoir l'apprentissage du Coran.