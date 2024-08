Algérie: Rencontre de sensibilisation sur la préservation de l'environnement et la protection des forêts

ALGER — L'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), a organisé, jeudi à Alger, en coordination avec la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, une journée de sensibilisation à l'importance de la préservation de l'environnement et de la protection des forêts.

Présidant cette rencontre qui s'est déroulée au Parc des Grands Vents à Dely-Brahim (Alger), la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a déclaré que cette manifestation s'inscrivait dans le cadre des activités visant à organiser des sorties de détente et de sensibilisation au profit des enfants, quant à l'importance de la préservation de l'environnement.

Les mesures prises par l'Etat, dont les lois, les procédures et les programmes en matière de préservation de l'environnement, dans le cadre des objectifs du développement durable, ont été passées en revue par Mme Cherfi.

De son côté, le directeur général des forêts (DGF), Djamel Touahria, a mis en avant l'importance de cette manifestation visant à ancrer la culture écologique auprès des enfants, en leur fournissant des informations sur la richesse naturelle diversifiée en Algérie, ainsi que les efforts de l'Etat en matière de préservation de l'environnement et de la richesse forestière.

Organisée sous le slogan "Environnement sûr pour nos enfants", cette manifestation s'est déroulée en présence de la directrice des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, Sabrina Hakkar, d'enfants et de représentants d'associations activant dans le domaine de l'enfance, à l'occasion de laquelle les enfants ont écouté des explications sur la biodiversité et reçu des conseils sur les comportements à suivre à l'égard de l'environnement.