Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Des élus locaux congolais attendus en Allemagne

Les préparatifs du voyage en octobre prochain en Allemagne d'une délégation congolaise comprenant, entre autres, deux maires et un président d'un Conseil départemental, ont fait l'objet, le 22 août à Brazzaville, des échanges entre le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, et le diplomate allemand, Wolfgang Klapper.

Engagée à soutenir les efforts de la République du Congo dans la mise en œuvre de la décentralisation, l'Allemagne accueillira en octobre une délégation des élus locaux. « Il s'agit d'un programme très riche et très intensif. Au niveau politique, il est prévu des rencontres avec les représentants du Sénat de la ville de Berlin, des représentants du ministère des Affaires étrangères et des industriels. Il y aura aussi des visites pratiques dans divers secteurs dont la station d'épuration des eaux usées, des sites des énergies renouvelables, surtout éoliens et solaires », a expliqué le Dr Wolfgang Klapper à sa sortie d'audience.

Lors de leur mission, les élus locaux congolais s'imprégneront de la gestion financière des communautés en Allemagne. Selon l'ambassadeur, son pays a un système où les communautés ont leur autonomie et leurs propres sources financières. « Je pense que ce sera une opportunité pour le Congo d'analyser et de capitaliser sur ces acquis en les expérimentant à Brazzaville.

Il est également prévu des rencontres ou des échanges sur la gestion des déchets et de l'économie circulaire qui est très développée en Allemagne, où nous gérons 60% de notre électricité sur la base des énergies renouvelables. Nous avouons qu'au Congo, le potentiel pour les énergies renouvelables serait plus grand qu'en Allemagne, parce qu'ici on peut exploiter l'énergie hydraulique, ce qui n'existe pas beaucoup en Allemagne », a-t-il commenté.

Ce programme prévoit également des discussions concernant les jumelages entre les villes allemandes et congolaises, ainsi que le transport public. « Au début, nous allons faire un tour à travers la ville de Berlin, organiser des diners en présence des deux ambassadeurs, parce que le programme prévoit également la participation de quatre Congolais de la République démocratique du Congo. Nous espérons que ce voyage marquera le début d'une coopération sur la décentralisation avec le Congo de longue date », a conclu le Dr Wolfgang Klapper, se félicitant du niveau d'avancement des préparatifs de cette mission.