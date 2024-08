Congo-Brazzaville: District d'Enyellé - Un centre pour la valorisation culturelle

Les membres de la structure dénommée Renaissance du district d'Enyellé ont officiellement rendu opérationnel, le 15 août, un espace qui vise à promouvoir la culture de cette contrée.

La Renaissance du district d'Enyellé, que dirige Symplice Parfait Gnamolende Ndemboli, est considérée par ses membres comme une idéologie. Elle veut valoriser la richesse culturelle de cette localité et de ses environs.

« Les objectifs ont été atteints. La culture est la colonne vertébrale d'un peuple. La nôtre commençait à disparaître, l'on jouait sur des bidons lors des cérémonies traditionnelles. Nos repas traditionnels ne sont plus connus de nos enfants. Il fallait se retrouver autour des balafons (Moungondo) et tam-tams pour célébrer notre culture. Nous avons fait don de deux tam-tams et deux balafons aux notables et aux sages qui, à leur tour, ont imploré les mânes et les ancêtres pour la reprise des activités culturelles dans le chef-lieu du district », a indiqué Symplice Parfait Gnamolende Ndemboli.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la population d'Enyéllé centre ainsi que des notabilités et des sages, les initiateurs de cette oeuvre caritative ont concrétisé leur promesse. Celle-ci vient après d'autres activités socio-culturelles organisées dans différents villages du district.

« Nous sommes très contents d'assister à cette grande fête du district. C'est un moment de retrouvailles, de partage et de renforcement des liens entre fils et filles d'Enyellé. En tout cas, c'était beau et très ambiant. Ce site nous permettra de mettre en avant ce que nous avons de particulier », s'est réjouie une habitante.

La Renaissance du district d'Enyellé prévoit lancer, prochainement, la semaine gastronomique de ce district, notamment les différents mets du terroir comme le mossabaka, le modoka, le mokwa, le kondjo, le keleketé et bien d'autres. Cette structure regroupe, en effet, les filles et fils de ce district qui se situe dans la partie septentrionale du Congo, précisément dans le département de la Likouala.