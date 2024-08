Maroc: Le nouveau billet de 20 DH met en valeur la richesse du patrimoine architectural du Maroc (directeur de Dar As-Sikkah)

Rabat — Le nouveau billet de 20 dirhams (DH), mis en circulation dans le cadre de la commémoration de la Fête de la Jeunesse, met en valeur la richesse du patrimoine architectural et le développement socioculturel du Maroc, a indiqué, jeudi à Rabat, le directeur de Dar As-Sikkah, Hassan Regraga.

"Ce nouveau billet de 20 DH, qui vient compléter la nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie marocains, met en exergue les efforts consentis sous l'égide de SM le Roi Mohammed VI pour la préservation du patrimoine architectural et le développement socioculturel du Maroc, à travers une thématique qui s'articule autour de la culture, de l'art, de la jeunesse et du sport", a souligné M. Regraga dans une déclaration à la presse.

Cette thématique, a-t-il poursuivi, a été traduite par des représentations graphiques du Grand Théâtre de Rabat, du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI), d'une tribune d'un complexe sportif ainsi que d'une vue stylisée de la Kasbah de Aït-Ben-Haddou, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Conçu et produit intégralement par les compétences marocaines de Dar As-Sikkah, tout comme les billets de 200, 100 et 50 DH de cette nouvelle série, le billet de 20 DH est doté des éléments de sécurité les plus modernes, notamment un nouveau fil de sécurité à changement de couleurs avec effet dynamique, des motifs en relief perceptible pour les malvoyants, ainsi qu'une bande iridescente sur le verso du billet, a-t-il noté.

Bank Al Maghrib a procédé, mercredi, à la mise en circulation du nouveau billet de 20 DH. Le recto de ce billet comporte le portrait de SM le Roi Mohammed VI, les Armoiries du Royaume ainsi qu'un motif architectural inspiré des portes marocaines et une vue stylisée de l'Université Al Qaraouiyine de Fès.

Le verso du billet contient des représentations artistiques du Grand Théâtre de Rabat, du MMVI et d'une tribune d'un complexe sportif ainsi que d'une vue stylisée de la Kasbah de Aït-Ben-Haddou.