Gabon: 'Le référendum n'est pas le bilan du CTRI, parce que le président de la transition n'est pas un président élu'

Le Gabon vit paisiblement sa transition depuis le 30 août 2023. Après le dialogue national inclusif, le référendum est attendu par les populations en âge de voter. Qui du Oui ou du Non va l'emporter ? Beaucoup d'entre les gouvernants sont en compagne pour le "Oui".

C'est le cas de Pepecy Ogouliguendé, députée de la transition, qui dans une interview, affirme que « Voter "Non" c'est pérenniser la présence des militaires au pouvoir », autrement dit, elle appelle à voter pour le "Oui".

La question du referendum et du vote du Oui ou du Non sont sur toutes les lèvres ou presque, des populations gabonaises. Les uns appellent à voter pour le "Non" et d'autres pour le "Oui". La députée de transition, Pepecy Ogouliguendé convie les électeurs à voter pour le Oui. Elle estime que "Voter Non, c'est pérenniser la présence des militaires au pouvoir. Les conséquences du Non nous ramèneraient à reprendre le processus de la transition à zéro. Et si on reprend le processus à zéro, cela veut dire que nous rallongerons la durée de la transition. Cela signifie que nous pourrons être davantage sous le sceau des sanctions internationales."

La présidente de l'ONG Malachie poursuit en expliquant que la transition veut dire partir d'un régime non-démocratique vers un régime démocratique. Pour elle, il est important de rappeler à tout le monde, les spécificités de ce contexte caractérisé par une démocratie résiliante. "C'est une restauration des institutions et il faut rappeler également les enjeux de la transition. Nous avons l'opportunité, sur la base d'une analyse profonde, de soutenir l'idée selon laquelle le Gabon a une des meilleures Transition politique en Afrique Centrale et de l'Ouest par son caractère pacifique et le respect de son Chronogramme par le CTRI" soutient-elle.

Pour l'actrice de la société civile qu'elle est et députée à l'Assemblée nationale, Pepecy Ogouliguendé en bonne pédagogue, a expliqué que "le référendum n'est pas le bilan du CTRI, parce que le président de la transition n'est pas un président élu. Sa priorité c'est vraiment la restauration des institutions et de pouvoir organiser les élections libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous devons avoir conscience de cela. Les questions de gouvernance, de transparence, de conditions de vie, de la dignité des concitoyens font partie également de sa feuille de route. Mais nous ne devons pas oublier qu'à la fin, nous devons converger vers le retour à l'ordre constitutionnel".

Soucieuse de la situation socio-politique du pays, l'Honorable Pepecy Ogouliguendé appelle à la prise de conscience pour bâtir ensemble le Gabon nouveau avec des valeurs républicaine et démocratique. "Il ne faudrait pas que d'autres fassent prendre à la population des risques démesurés. L'accompagnement de tous les acteurs consiste à converger inéluctablement et rapidement vers un gouvernement constitutionnel". En sa qualité de Médiatrice de la Paix, elle pense que les Gabonais doivent tous concourir vers le retour à l'ordre constitutionnel.