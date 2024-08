Togo: La symbolique du chiffre 12

La 12e édition de la Journée Nationale de Reconnaissance à Dieu (JNRD) se tiendra le 15 décembre prochain à Lomé et dans d'autres régions du pays.

Cet événement, initié par le Conseil Chrétien du Togo en collaboration avec le groupe musical "Salut et Joie", est devenu un moment phare de prière et de louange, rassemblant les croyants pour rendre gloire à Dieu et confier la nouvelle année à Sa protection.

L'édition 2024 de la JNRD revêt un caractère particulier. « Dieu a choisi 12 disciples, nous avons 12 mois dans l'année et 12 ans dans la vie d'un enfant ce n'est pas rien. Bref, cette édition s'annonce spéciale pour remercier Dieu », a déclaré jeudi le comité d'organisation.

Cette symbolique du chiffre 12, récurrent dans les écritures et les cycles de la vie, confère à cette édition une importance toute particulière.

À Lomé, l'événement attire chaque année les plus hautes autorités du pays, et il n'est pas rare de voir le Chef de l'État, Faure Gnassingbé, participer aux célébrations.

La JNRD, bien que d'origine chrétienne, s'ouvre également aux autres confessions religieuses du pays, invitant ainsi tous les croyants à louer Dieu dans un seul esprit de communion et d'unité nationale.

Depuis quelques années, une place spéciale est accordée aux prières pour la sécurité nationale, en particulier pour les Forces Armées Togolaises (FAT) engagées dans la lutte contre le terrorisme qui affecte le nord du Togo.

« Nous croyons que l'Éternel que nous invoquons chaque année écoutera nos prières et visitera notre pays, épargnant notre terre des maux que nous nous efforçons de prévenir », soulignent les organisateurs. Ces prières témoignent de l'importance que les croyants accordent à la paix et à la protection divine face aux défis sécuritaires du pays.

La JNRD est non seulement une journée de reconnaissance, mais aussi un moment de communion nationale où les Togolais de toutes confessions se rassemblent pour exprimer leur gratitude et leur foi en l'avenir. À travers les concerts, les prières et les moments de partage, cette journée renforce les liens entre les communautés et contribue à l'unité nationale.