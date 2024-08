Ghana: Le pays lance la construction d'un centre pétrolier d'une valeur de 12 milliards de dollars

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo lance la construction d'une raffinerie de pétrole d'une capacité de 300 000 barils par jour à Jomoro, afin de faire du Ghana un centre pétrolier régional.

Un projet de 12 milliards de dollars financé et construit par Touchstone, UIC Energy, China Wuhan Engineering et China Construction Third Engineering Bureau devrait stimuler le développement du pays.

Les critiques émettent des doutes sur la viabilité et les avantages durables du projet de raffinerie, bien qu'Akufo-Addo ait souligné son importance pour le progrès national.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a officiellement lancé la construction d'une raffinerie de pétrole d'une capacité de 300 000 barils par jour à Jomoro, une ville du sud-ouest du pays, dans le but de transformer le Ghana en un centre pétrolier régional.

Le projet de 12 milliards de dollars, financé et construit par un consortium comprenant Touchstone, UIC Energy, China Wuhan Engineering et China Construction Third Engineering Bureau, devrait jouer un rôle important dans le développement du pays.

M. Akufo-Addo a souligné l'importance du projet lors de la cérémonie de pose de la première pierre, déclarant qu'il servirait de pierre angulaire au développement national. Toutefois, des critiques ont été émises, mettant en doute la viabilité du projet et ses avantages à long terme.

Key Takeaways

Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, est entré dans l'industrie pétrolière en 2010 et produit actuellement environ 132 000 barils par jour (bpj) de pétrole brut et environ 325 millions de pieds cubes standard de gaz naturel par jour. La consommation de pétrole de l'Afrique de l'Ouest s'élève à environ 800 000 bpj, dont près de 90 % sont importés, selon l'Association des raffineurs et distributeurs africains.

Le projet de centre pétrolier du gouvernement ghanéen vise à répondre à cette demande régionale d'ici 2036, comme le souligne un accord signé en juin 2018. La raffinerie devrait réduire considérablement la dépendance de la région à l'égard des produits pétroliers importés, positionnant le Ghana comme un fournisseur clé en Afrique de l'Ouest.