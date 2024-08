Afrique: Solarise obtient un financement de 8,9 millions de dollars de Mergence pour promouvoir les énergies renouvelables

Solarise Africa obtient un investissement de 8,9 millions de dollars de Mergence Investment Managers pour développer des solutions d'énergie renouvelable dans des régions clés d'Afrique.

Financement pour stimuler le déploiement de systèmes d'énergie solaire à l'échelle commerciale et industrielle, en mettant l'accent sur la réduction des coûts énergétiques et la promotion de la durabilité.

Capital destiné à financer l'installation et l'expansion de solutions solaires pour les entreprises à travers l'Afrique, en mettant l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone et les pratiques durables.

Solarise Africa, fournisseur d'énergie en tant que service aux entreprises dans toute l'Afrique, a obtenu un investissement de 8,9 millions de dollars de la part de Mergence Investment Managers.

Ce financement sera essentiel pour étendre le déploiement de solutions d'énergie renouvelable à l'échelle commerciale et industrielle (C&I) dans les régions les plus industrielles d'Afrique.

Le capital sera principalement utilisé pour financer l'installation et l'expansion de systèmes d'énergie solaire pour les clients commerciaux et industriels, dans le but de réduire les coûts énergétiques, de diminuer l'empreinte carbone et de promouvoir des pratiques durables.

Points clés à retenir

Ce financement intervient à un moment crucial pour l'entreprise et le secteur énergétique sud-africain. Le pays est actuellement confronté à de graves problèmes énergétiques, notamment des coûts élevés, l'instabilité du réseau et une crise de l'électricité qui s'aggrave et qui a conduit à la mise en place d'un rationnement quotidien de l'électricité afin d'éviter un effondrement du réseau à l'échelle nationale.

Eskom, l'entreprise publique de production d'électricité, a signalé des déficits de plus de 6 000 mégawatts, ce qui souligne la nécessité de trouver des solutions innovantes. Cette situation reflète les défis plus larges auxquels sont confrontées de nombreuses nations africaines, ce qui stimule la demande de startups spécialisées dans les technologies propres pour fournir des solutions durables de gestion de l'énergie sur l'ensemble du continent.