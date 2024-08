Afrique: Guerre au Soudan - Les raisons du rendez-vous raté au Caire entre Khartoum et la médiation américaine

Les discussions de Genève sur la guerre soudanaise, inaugurées le 14 août dernier, vont se clôturer ce 23 août, par une conférence de presse de l'envoyé spécial américain Tom Perriello. Elles ont conduit à l'ouverture de trois voies pour l'acheminement d'aide humanitaire au Soudan, en proie à un conflit meurtrier depuis le 15 avril 2023. Elles ont cependant été marquées par l'absence du gouvernement soudanais. Une rencontre prévue le 20 août au Caire entre une délégation soudanaise et Tom Perriello était destinée à débloquer la situation. Mais les deux parties s'accusent mutuellement d'être responsables de l'annulation de cette rencontre.

Selon l'envoyé spécial américain, c'est une question protocolaire, signalée par les autorités égyptiennes, qui a conduit à l'annulation de cette rencontre. Sur son compte X, Tom Perriello écrit en effet que le gouvernement égyptien a annulé cette réunion après que la délégation soudanaise « a enfreint le protocole », sans plus de précisions.

De son côté, le Conseil souverain soudanais rejette la responsabilité de cette annulation sur les Américains. Il précise, dans un communiqué, que la réunion attendue n'a pas eu lieu « pour des raisons propres à la délégation américaine ». Le communiqué ajoute que deux membres de la délégation soudanaise étaient déjà au Caire depuis le 19 août, et attendaient les autres membres. Ce communiqué affirme en outre que lesdites discussions devraient se limiter à exposer la vision du gouvernement soudanais afin d'appliquer les résolutions de l'accord de Djeddah et qu'elles n'avaient rien à voir avec les pourparlers de Genève.

Pour rappel, les accords de Djeddah stipulent le retrait des Forces de soutien rapide (FSR) des villes et villages, ainsi que des habitations, des hôpitaux et des centres médicaux, qu'elles occupent. Les deux parties devaient également garantir la sécurité des civils, et ouvrir les voies pour l'acheminement d'aide humanitaire.

Si l'envoyé américain et le gouvernement soudanais évitent d'évoquer les détails de ce rendez-vous manqué au Caire, le quotidien en ligne, Sudan Tribune, citant des sources bien informées, affirme que, durant les heures précédant cette réunion, un responsable des renseignements militaires et deux dirigeants des mouvements armés soudanais ont été ajoutés à la délégation. Les Américains et les Égyptiens ont alors, toujours selon le journal en ligne, protesté contre ce rajout, refusant de rencontrer la délégation. Le Conseil souverain a réagi en annulant le déplacement au Caire de sa délégation.

Au Soudan, une guerre oppose depuis avril 2023 l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux paramilitaires des FSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Dogolo Hemedti.