Egypte: La sortie du film «L'Athée» suspendue suite aux critiques des conservateurs et des islamistes

La sortie en salle du film égyptien L'Athée a été suspendue suite aux protestations sur les réseaux sociaux des conservateurs, d'autorités religieuses et des islamistes. Ils y voient une attaque contre l'islam et une incitation à l'athéisme.

Le film de l'écrivain libéral Ibrahim Issa et bête noire des islamistes raconte l'histoire d'un jeune homme qui, excédé par l'intolérance religieuse de son père, devient athée pratiquant. Le film cherche à dénoncer la lecture rigoriste de l'islam par les conservateurs et qui, selon Ibrahim Issa, pousse de plus en plus de jeunes à devenir athées.

Un athéisme dont l'augmentation est dénoncée par les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes. Le film a été qualifié par certains de « satanique » sur les réseaux sociaux. Résultat, la sortie de L'Athée prévue le 14 août a été reportée sine die.

Censuré en Égypte

L'Athée avait pourtant reçu un visa de la censure égyptienne. Cette censure est très tatillonne et a interdit d'innombrables films égyptiens et étrangers pour des raisons politiques, de moralité et de religion. Elle en est d'ailleurs arrivée à interdire en Égypte des films pourtant agréés en Arabie saoudite.

Toutefois, cette censure qui dépend du ministère de la Culture est la voix de son maître. Le pouvoir qui, depuis onze ans, a classé les Frères musulmans comme mouvement terroriste, est favorable aux oeuvres qui attaquent la Confrérie. Il est même allé jusqu'à indirectement produire des feuilletons anti-islamistes écrits par des auteurs libéraux, du moment que leur libéralisme ne comprend pas de contestation ouverte du pouvoir.

Pourtant, L'Athée est interdit de facto. Cela relève du « en même temps » pratiqué depuis l'arrivée au pouvoir du président Sissi en 2014. Le pouvoir est en bons termes avec les salafistes quiétistes et les traditionalistes apolitiques. Il les considère comme un rempart contre les Frères musulmans, notamment dans les milieux populaires où les libéraux n'ont pas d'influence. Salafistes et traditionalistes s'appuient sur la fibre religieuse infuse des Égyptiens pour répandre leurs pratiques intégristes. Du moment qu'ils affirment qu'il faut obéir au gouvernant, c'est bon pour le pouvoir.