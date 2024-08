Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Aout 2024

Rdc : Dans le territoire de Masisi - De nouveaux combats entre alliés de l'armée et rebelles du M23

Dans l'est de la République démocratique du Congo, des nouveaux combats ont été enregistrés mercredi dans le territoire de Masisi entre les groupes armés locaux alliés à l'armée congolaise et les rebelles du M23 du soutenu par le Rwanda. Ces affrontements violents ont fait plusieurs victimes à Lukofu à une soixantaine de km à l'ouest de la ville de Goma. Selon des sources locales et sécuritaires, les combats ont débuté vers 2 h dans la nuit de mardi à mercredi. Ces échanges de tirs entre les combattants wazalendo et les rebelles du M23 ont eu lieu dans la localité de Lukofu et Mema. Selon des habitants, les combats violents à l'arme lourde et légère se sont poursuivis toute la journée jusque tard dans la soirée. Et selon des sources sanitaires, ces affrontements ont fait au moins trois morts et une quinzaine des blessés. Il est pour l’heure difficile d’établir qui contrôle Lukofu, une zone riche connue pour ses pâturages et sa fertilité dans les montagnes de Masisi. (Source : Rfi)

Sénégal : Magal de Touba - Ousmane Sonko chez le Khalife des Mourides : « Nous avons un contrat moral avec Touba »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à quelques heures du Grand Magal de Touba.Après le président de la République Bassirou Diomaye Faye en début de semaine, le Premier ministre, accompagné d’une forte délégation comprenant plusieurs membres du gouvernement mais également de l’administration territoriale, s’est rendu auprès du khalife général des Mourides. Une occasion pour le Premier ministre Ousmane Sonko de revenir sur les péripéties qui ont conduit à l’accession du président Bassirou Diomaye Faye et se rappeler de la célébration du Magal de l’année dernière pendant qu’il était sur un lit d’hôpital et en détention. « L’année dernière, en pareil moment,nous avions suivi le magal à travers la télévision et sur un lit d’hôpital. C’est d’ailleurs le ministre Habib Sy et Madame Aïda Mbodj qui étaient venus vous rencontrer. Et c’est alors que vous leur aviez donné un paquet de dattes pour moi. Vous leur aviez demandé de m’exhorter, en votre nom, d’interrompre la grève de la faim que j’avais entamée. Ce geste reste encore gravé dans ma mémoire. C’est à partir de ce fait que j’ai su que jamais vos pensées ne me quittaient », a déclaré Ousmane Sonko devant le Khalife général des Mourides. (Source : adakar.com)

%

Côte d’Ivoire : En difficulté en Libye - 113 Ivoiriens rentrés par vol spécial

L'Etat de Côte d'Ivoire a affrété un avion pour transporter une centaine d'Ivoiriens qui souffraient le martyr en terre libyenne. Selon cette source, un vol spécial de la compagnie aérienne Buraq a atterri à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, avec à son bord 113 migrants ivoiriens en provenance de la Libye, en début de soirée du 20 août. Il s’agit du retour au pays de jeunes filles et garçons ainsi que de familles avec leurs enfants. Ces personnes, qui ont vécu dans des conditions extrêmement précaires au cours de leur séjour en terre libyenne, ont été accueillies à leur descente d’avion par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Wautabouna Ouattara. En présence de la représentante résidente de l’Organisation internationale pour les migrants (Oim) et de ses plus proches collaborateurs, dont le directeur de la diaspora, Gaoussou Karamoko, il a salué leur envie de retourner au pays. Partis de la Côte d’Ivoire dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie, ces ivoiriens ont salué les actions du gouvernement qui ont facilité leur retour en terre ivoirienne. (Source : allafrica.com)

Burkina Faso : Réfugiés burkinabè au Ghana - Un opérateur économique fait don de produits alimentaires d’une valeur de plus de 13 millions de Fcfa

Tobignaré Jacques GOUBA, Gérant intérimaire du Consulat général du Burkina Faso à Kumasi en République du Ghana, a reçu, le lundi 1er juillet 2024, un important don de vivres du Docteur Obed ASANTE, PDG de la société Ghana Nuts Limited basée à Techiman (Ghana) et de International Oils and Fats Burkina basée à Bobo Dioulasso. D’une valeur de 13 671 939 Fcfa, ce geste composé de produits alimentaires est fait en faveur des réfugiés burkinabè installés à Bono East Region et à Savanna Region au Ghana. Selon le représentant de la société, Kwadwo Obeng ABOGYE, ce don marque l’attachement et la solidarité du Pdg de la société envers le Burkina Faso et les Burkinabè qui traversent une situation de défis sécuritaire et humanitaire. (Source : Burkina24)

Togo : Après son entrée dans le nouveau gouvernement - Un maire « suspendu » d’un grand parti de l’opposition

Joseph Koamy Gloékpo Gomado, maire de la commune de Golfe 1 et membre du bureau de l`Alliance nationale pour le changement (Anc, opposition), a été nommé la veille ministre de l’Aménagement et du développement des territoires.

Malheureusement pour lui, selon l’Afp, ce maire de l’une des 13 communes de Lomé, la capitale togolaise, a été « suspendu » mercredi d’un parti politique de l’opposition pour son entrée dans le nouveau gouvernement formé par le président Faure Gnassingbé. Selon l’Afp, Joseph Koamy Gloékpo Gomado, maire de la commune de Golfe 1 et membre du bureau de l’Alliance nationale pour le changement (Anc, opposition) a été « suspendu de toutes ses fonctions fédérales et centrales » au sein de l’Anc, a souligné le parti dans un communiqué mercredi, après avoir été nommé la veille ministre de l’Aménagement et du développement des territoires. Rappelons que le Mardi, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père resté près de 38 ans à la tête du pays, a annoncé la composition d’un nouveau gouvernement de 35 ministres. Ce nouveau gouvernement est chargé d’assurer la transition jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions de la nouvelle Constitution adoptée le 19 avril. (Source : alome.com)

Mali : Réunis à Bamako - Les experts en communication des Etats de l’AES renforcent leur stratégie et leur collaboration

Le 22 et 23 août 2024, l'hôtel MAEVA accueille un atelier d'importance stratégique pour l'Alliance des États du Sahel (AES), axé sur l'élaboration et la validation des termes de référence de sa stratégie de communication, ainsi que sur le développement de sa plateforme numérique de communication. Cet événement marque une étape cruciale dans le renforcement de la communication institutionnelle et de la diplomatie publique de l'AES, à un moment où la région sahélo-saharienne fait face à des défis sécuritaires sans précédent. La cérémonie d’ouverture, présidée par le ministre d'État, ministre en charge de l'Administration Territoriale, s'est tenue en présence de monsieur Alhamdou AG ILYENE, ministre de la Communication, de l'Économie Numérique et de la Modernisation de l'Administration. Cet événement a réuni des experts techniques et des spécialistes venus des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) : le Mali, le Burkina Faso et le Niger. (Source : abamako.com)

Niger : Inondation à Niamey - Après la pluie, des temps durs pour les populations riveraines du fleuve

A Niamey, des habitants des quartiers riverains du fleuve Niger vivent un calvaire suite aux inondations provoquées par la montée des eaux du fleuve, conséquence des pluies torrentielles enregistrées ces derniers jours. A Kombo, quartier situé à la rive gauche du fleuve et l’un des plus affectés, les habitants usent de tous les moyens pour se trouver un abri et pour sauver ce qu’il leur reste comme biens après l’inondation et/ou l’effondrement de leurs habitations. Il y a quelques jours, Fati Oumarou dite Talata, âgée de 49 ans, son mari et leurs cinq (5) enfants ont trouvé refuge dans une salle de classe de l’école du quartier, après que leur maison se soit inondée par l’eau du fleuve qui continue de monter. Mais la pluie enregistrée, le mardi 20 Août 2024, fait augmenter le niveau des eaux du fleuve, ce qui provoque l’inondation de la classe dans laquelle, elle, et sa famille se sont réfugiées. Elle se dit sous le choc. (Source : animey.com)

Rca : Prisons-La MINUSCA pour une administration pénitentiaire plus rigoureuse, plus professionnelle et respectueuse des normes

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République (MINUSCA) multiplie les initiatives afin de soutenir les autorités centrafricaines pour le fonctionnement d’une administration pénitentiaire plus rigoureuse, plus professionnelle et respectueuse des normes en République centrafricaine.Au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Mission mercredi à Bangui, la porte-parole de la MINUSCA, Florence Marchal, a présenté plusieurs de ces actions, illustrant le soutien de la MINUSCA au système pénitentiaire centrafricain.A Kaga-Bandoro, la MINUSCA a lancé les travaux de réhabilitation de la prison de la ville. « Il est prévu de construire un parloir, une cuisine, une latrine à double cabine, un hangar ou encore un bac à laver, de finir les travaux de construction du poste de police, et de réparer le toit du centre de détention », a déclaré la porte-parole de la Mission, « Financés par la MINUSCA, ces travaux contribuent à la mise aux normes de la prison et permettront d’améliorer les conditions de détention et de faciliter le travail du personnel pénitentiaire », a fait valoir la porte-parole de la MINUSCA. Florence Marchal a également fait part d’un autre volet important, celui de l’accès aux soins en prison. (Source : abangui.com)