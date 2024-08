Ile Maurice: Financial Literacy Programme d'Absa pour l'inclusion des personnes handicapées

L'insistance, en 2022, de la Global Rainbow Foundation (GRF) auprès d'Absa Maurice, un des principaux acteurs du secteur bancaire mauricien, pour la mise en place urgente d'un mécanisme pour contribuer à améliorer les connaissances financières des personnes en situation de handicap, afin de leur permettre une gestion plus autonome de leurs finances, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.

Elle a débouché sur la conception d'un Financial Literacy Programme. L'objectif de cette initiative consiste à doter les participants à ce programme de compétences pratiques et adaptées, leur offrant ainsi les outils susceptibles de les aider à gérer leurs finances de manière indépendante.

Parmi les sujets que ce programme abordera figurent, entre autres, les pratiques bancaires quotidiennes, l'utilisation des guichets automatiques, la compréhension de la terminologie financière, ainsi qu'une introduction aux produits financiers de base comme les cartes de crédit et les prêts immobiliers. De plus, le contenu de ce programme sera soigneusement adapté aux différents types de handicap, afin de garantir une approche inclusive et accessible à tous les participants, permettant à chacun de bénéficier pleinement de l'initiative.

L'élaboration de ce programme de sensibilisation marque, en effet, une étape importante dans le partenariat de longue date entre Absa Maurice et la Global Rainbow Foundation qui, à sa création, le 11 novembre 2011, s'est fixé comme principal objectif la nécessité de venir en aide aux groupes les plus vulnérables, avec une attention particulière aux personnes souffrant des effets de divers types de handicap.

«En tant qu'institution bancaire, nous avons la responsabilité de favoriser l'inclusion et de soutenir l'autonomisation financière. Le Financial Literacy Programme est une opportunité précieuse qui a la capacité d'aider les personnes en situation de handicap à acquérir les compétences nécessaires pour gérer leurs finances de manière indépendante et sécurisée», souligne Cedrine Chimon Rampal, Corporate Social Responsibility Manager chez Absa Maurice.

Pour Julian Tarbox, Project Manager à la Global Rainbow Foundation, la conception de ce Financial Literacy Programme constitue une avancée majeure par rapport à la mission que la Global Rainbow Foundation s'est fixée dans le but d'assurer la pleine autonomisation des personnes en situation de handicap. «Grâce à cette collaboration avec Absa Maurice, nous avons désormais l'opportunité de conférer des compétences essentielles aux participants aux travaux de ce Financial Literacy Programme. Il s'agit d'une initiative qui aura un impact significatif et durable dans l'existence des participants», a-t-il fait ressortir.